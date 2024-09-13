31-летний Хюрцелер из «Брайтона» – тренер месяца в АПЛ. Он самый молодой обладатель приза

Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» признан лучшим тренером АПЛ в августе.

В прошлом месяце команда немецкого тренера обыграла «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).

31-летний специалист – самый молодой тренер АПЛ, удостоившийся этой награды.

«Брайтон » занимает третье место в АПЛ с 7 очками после трех туров.