31-летний Хюрцелер из «Брайтона» – тренер месяца в АПЛ. Он самый молодой обладатель приза
Фабиан Хюрцелер из «Брайтона» признан лучшим тренером АПЛ в августе.
В прошлом месяце команда немецкого тренера обыграла «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).
31-летний специалист – самый молодой тренер АПЛ, удостоившийся этой награды.
«Брайтон» занимает третье место в АПЛ с 7 очками после трех туров.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт АПЛ
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