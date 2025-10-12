Пепе об Алонсо во главе «Реала»: «Это серьезный вызов, у клуба большие требования. Когда нас тренировал Моуринью, Хаби много общался с ним, высказывал свою точку зрения»

Пепе надеется на успех Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Реала».

«Я играл с Хаби Алонсо и хорошо его знаю. Для него тренировать «Реал Мадрид » – серьезный вызов, ведь клуб с очень большими требованиями.

Когда [Жозе ] Моуринью был нашим тренером в «Мадриде», Хаби много общался с ним. Интересовался, спрашивал, почему все делается именно так, а не иначе, и высказывал свою точку зрения.

Надеюсь, у него все получится», – сказал бывший защитник «Реала».