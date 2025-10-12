Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»

Виталий Кафанов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко против ЦСКА.

Встреча закончилось 2:3 в пользу армейцев.

«Спартак» много пропустил, но к Саше ни в одном из этих пропущенных мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет.

Когда вратарь играет без ошибок – это уже уровень. Тем более он приехал в сборную, подтвердил свой уровень в матче с Иорданией, снял все вопросы», – сказал тренер вратарей сборной России.