Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»
Максим Глушенков ответил, с кем хотел бы сыграть после снятия бана России.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
«Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания.
Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьезнее.
Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», – заявил полузащитник сборной России и «Зенита».
В пятницу российская команда победила Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче. Во вторник россияне сыграют против сборной Боливии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
