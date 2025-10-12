  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»
33

Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»

Максим Глушенков ответил, с кем хотел бы сыграть после снятия бана России.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Любая топ-сборная: ФранцияАнглияИспания.

Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьезнее.

Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», – заявил полузащитник сборной России и «Зенита».

В пятницу российская команда победила Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче. Во вторник россияне сыграют против сборной Боливии.

Как вам дерби?24721 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Политика
logoСборная России по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Боливии по футболу
logoЗенит
Р-Спорт
logoСборная Англии по футболу
logoМаксим Глушенков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
72вчера, 13:45
Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
68вчера, 06:57
Тренер Ирана Галенои: «Состав России оценивается в 200 млн евро – в 6 раз больше, чем наш. Они были бы в топ-20 команд ФИФА, если бы не несправедливые обстоятельства»
109 октября, 20:21
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
203 октября, 10:42
Главные новости
Александр Мостовой: «За Батракова дадут больше, чем «Монако» заплатило за Головина. Алексей стоил бы 50 млн, если бы играл в ЛЧ»
312 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр против Сан-Марино
1345 минут назадLive
«МЮ» не будет рассматривать Тухеля на пост главного тренера в случае отставки Аморима (The Sun)
15сегодня, 12:45
Узнаете футболиста сборной России по географии карьеры?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»
72сегодня, 11:37
Генсек РФС о том, что Дегтярев может не согласовать Карпина: «Да, но но это не оценочная категория, а формальная процедура. Если тренер не соответствует нормативным требованиям»
18сегодня, 11:18
Килиан Мбаппе: «Роналду – номер один, эталон «Реала». Всегда был примером для меня, он дает мне советы»
30сегодня, 10:55
Глебов из ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» (Экрем Конур)
94сегодня, 10:17
«Барса» не продлит контракт с Левандовским. На место форварда могут купить Этта-Эйонга, а не Альвареса (Diario Sport)
57сегодня, 10:09
Евгений Ловчев: «Эта сборная не сравнима с командой на ЧМ-2018. Уровень российских игроков упал очень низко, ребятам не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев»
107сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий выложил фото с Федерером: «Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена. Восторгаюсь его талантом»
23 минуты назадФото
Саттон о Кейне: «Он не просто феноменальный бомбардир, его мозг работает фантастически. Игроков Англии критикуют на крупных турнирах, и первым в очереди оказывается известный капитан»
8 минут назад
Коло Туре о «Непобедимых»: «Мы были братьями – вместе тренировались, Виейра устраивал семейные ужины. Венгер был мне почти отцом, тренеры подталкивали «Арсенал» к высоким целям»
24 минуты назад
Глава УЕФА Чеферин допустил изменение формата квалификации к Евро: «Будет интереснее»
31 минуту назад
Дешам о травме Мбаппе: «Можно спросить, неужели было необходимо так много играть? Но мы много разговаривали с Килианом – до этого удара не было особых проблем»
137 минут назад
Первая лига. «Ротор» играет с «Черноморцем»
2048 минут назадLive
Защитник Португалии Вейга о Роналду, не забившем с пенальти Ирландии: «Криштиану не за что извиняться, учитывая его отличную игру и все, что он сделал для португальского футбола»
552 минуты назад
Саша Илич: «Надеюсь, «Спартак» даст Станковичу больше времени. Сдерживать эмоции сложно, непросто взять и стать более спокойным»
455 минут назад
Спаллетти об Икарди в «Интере»: «Один из моих сильнейших игроков в штрафной, большой профессионал. Проблема была в том, что происходило вокруг него»
3сегодня, 12:44
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» должны сделать выводы, как Ваноли ушел из клуба. У них семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит»
4сегодня, 12:32