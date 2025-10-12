Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»

Максим Глушенков ответил, с кем хотел бы сыграть после снятия бана России.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

«Любая топ-сборная: Франция , Англия , Испания.

Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьезнее.

Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», – заявил полузащитник сборной России и «Зенита ».

В пятницу российская команда победила Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче. Во вторник россияне сыграют против сборной Боливии.