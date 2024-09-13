Оуэн считает, что пиковый Роналду стоил бы сейчас миллиард фунтов: «Он выигрывал ЛЧ в одиночку, развил бренд «Реала»
– Сколько бы сейчас стоил [пиковый] Криштиану Роналду?
– Если посмотреть на нынешний трансферный рекорд – более 200 млн фунтов – то придется сказать, что Роналду в «МЮ» стоил больше этой суммы. Нужно учитывать то, что он давал команде, число медалей Лиги чемпионов, которые он, по сути, выигрывал в одиночку, число футболок, рекламы и товаров, которые продавались благодаря ему.
Думаю, оценка в 500 млн была бы низкой. Можно даже удвоить эту сумму, если посмотреть на голы, трофеи, футболки и то, какую выгоду получили клубы от его присутствия.
«Мадрид» после того, как Роналду поиграл у них, вложил сотни и сотни миллионов в новый стадион, их финансовое положение отличное. Они платят большие деньги Мбаппе и Беллингему. Большая часть из них, вероятно, была получена на фоне успехов Криштиану Роналду.
Он развил бренд «Реала», выиграл для них трофеи и заработал для них все эти деньги. Я думаю так: если бы «Реалу» заранее сказали, что Роналду даст им за 9 сезонов они могли бы согласиться заплатить миллиард фунтов, не то что 80 млн. 500 млн фунтов были бы маленькой суммой», – сказал бывший форвард «Ливерпуля» и «Реала» в интервью Genting Casino.
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