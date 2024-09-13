Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)
Владимир Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ в этом сезоне.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 28-летнего форварда составит 120 миллионов рублей в год.
Второе место у его одноклубника Рида Буше – 95 миллионов в год. Замкнул тройку Дмитрий Яшкин из «Ак Барса» – 90 миллионов рублей за сезон.
Отметим, что игроки СКА не попали в топ-10.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Владимир Ткачев («Авангард») – 120 миллионов рублей в год;
2. Рид Буше («Авангард») – 95 млн;
3. Дмитрий Яшкин («Ак Барс») – 90 млн;
4. Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») – 88 млн;
5. Джош Ливо («Салават Юлаев») – 85 млн;
6. Максим Шалунов («Локомотив») – 85 млн;
7. Алекс Гальченюк («Амур») – 80 млн;
8. Никита Михайлис («Металлург») – 80 млн;
9. Джордан Уил («Динамо») – 80 млн;
10. Эрик О′Делл («Динамо») – 80 млн.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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