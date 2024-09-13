Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)

Владимир Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ в этом сезоне.

По данным «Спорт-Экспресса », зарплата 28-летнего форварда составит 120 миллионов рублей в год.

Второе место у его одноклубника Рида Буше – 95 миллионов в год. Замкнул тройку Дмитрий Яшкин из «Ак Барса » – 90 миллионов рублей за сезон.

Отметим, что игроки СКА не попали в топ-10.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Владимир Ткачев («Авангард ») – 120 миллионов рублей в год;

2. Рид Буше («Авангард») – 95 млн;

3. Дмитрий Яшкин («Ак Барс») – 90 млн;

4. Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») – 88 млн;

5. Джош Ливо («Салават Юлаев ») – 85 млн;

6. Максим Шалунов («Локомотив») – 85 млн;

7. Алекс Гальченюк («Амур») – 80 млн;

8. Никита Михайлис («Металлург») – 80 млн;

9. Джордан Уил («Динамо») – 80 млн;

10. Эрик О′Делл («Динамо») – 80 млн.