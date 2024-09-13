Веллитон: «Спартак» всегда будет величайшим клубом России. «Зенит» таким не станет никогда»
Веллитон заявил, что «Зенит» никогда не станет первой командой России.
«Спартак» всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы.
«Зенит» – большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как «Спартак», – заявил бывший форвард красно-белых.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2012 год и трижды становился серебряным призером чемпионата России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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