Веллитон: «Спартак» всегда будет величайшим клубом России. «Зенит» таким не станет никогда»

Веллитон заявил, что «Зенит» никогда не станет первой командой России.

«Спартак» всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы.

«Зенит » – большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как «Спартак », – заявил бывший форвард красно-белых.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2012 год и трижды становился серебряным призером чемпионата России.