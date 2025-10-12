Глебов из ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» (Экрем Конур)

«Интер» и «Аталанта» интересуются хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым.

Об этом сообщает журналист Экрем Конур в X.

Интерес к Глебову проявляют также «Ньюкаслу », «Лейпциг », «Рома», «Бенфика» и «Атлетико ». О заинтересованности последних трех клубов ранее уже писал инсайдер Иван Карпов.

В этом сезоне 19-летний полузащитник ЦСКА забил 4 гола и сделал 1 передачу в 9 матчах Мир РПЛ.