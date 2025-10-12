Глебов из ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» (Экрем Конур)
«Интер» и «Аталанта» интересуются хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым.
Об этом сообщает журналист Экрем Конур в X.
Интерес к Глебову проявляют также «Ньюкаслу», «Лейпциг», «Рома», «Бенфика» и «Атлетико». О заинтересованности последних трех клубов ранее уже писал инсайдер Иван Карпов.
В этом сезоне 19-летний полузащитник ЦСКА забил 4 гола и сделал 1 передачу в 9 матчах Мир РПЛ.
Как вам дерби?24508 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Экрема Конура в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости