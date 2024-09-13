Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку
Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил первую сессию свободных заездов перед Гран-при Азербайджана в ограждении.
Монегаск не вписался в 15-й поворот и столкнулся с барьерами. Гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из машины.
Практику прервали красными флагами.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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