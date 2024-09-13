Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку

Пилот «Феррари » Шарль Леклер завершил первую сессию свободных заездов перед Гран-при Азербайджана в ограждении.

Монегаск не вписался в 15-й поворот и столкнулся с барьерами. Гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из машины.

Практику прервали красными флагами.