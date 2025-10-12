Защитник Португалии Вейга о Роналду, не забившем с пенальти Ирландии: «Криштиану не за что извиняться, учитывая его отличную игру и все, что он сделал для португальского футбола»

Ренату Вейга не считает нужным осуждать Криштиану Роналду за незабитый пенальти.

Форвард сборной Португалии не реализовал одиннадцатиметровый в матче с Ирландией (1:0) в отборе на ЧМ-2026.

Роналду пробил по центру, и вратарь ирландцев Куивин Келлехер отбил мяч ногой.

«Криштиану не за что извиняться – учитывая все, что он сделал для Португалии и португальского футбола, то, что он продолжает делать, а также его отличную игру», – заявил защитник сборной Португалии и «Вильярреала ».