Защитник Португалии Вейга о Роналду, не забившем с пенальти Ирландии: «Криштиану не за что извиняться, учитывая его отличную игру и все, что он сделал для португальского футбола»
Ренату Вейга не считает нужным осуждать Криштиану Роналду за незабитый пенальти.
Форвард сборной Португалии не реализовал одиннадцатиметровый в матче с Ирландией (1:0) в отборе на ЧМ-2026.
Роналду пробил по центру, и вратарь ирландцев Куивин Келлехер отбил мяч ногой.
«Криштиану не за что извиняться – учитывая все, что он сделал для Португалии и португальского футбола, то, что он продолжает делать, а также его отличную игру», – заявил защитник сборной Португалии и «Вильярреала».
Как вам дерби?24724 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости