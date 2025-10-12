Саша Илич: «Надеюсь, «Спартак» даст Станковичу больше времени. Сдерживать эмоции сложно, непросто взять и стать более спокойным»

Саша Илич надеется, что «Спартак» даст Деяну Станковичу больше времени.

«Я знаю Деяна, он был одним из лучших сербских футболистов. И как тренер, в последние 4-5 лет он добился хороших результатов. «Спартак» в прошлом сезоне тоже играл достойно. Станкович – эмоциональный человек, он всегда хочет побеждать. Как игрок он выступал за лучшие клубы мира, всегда бился за титулы.

Я слышал про его дисквалификацию. Легко говорить, но сдерживать эмоции сложно, непросто взять и стать более спокойным. Мне Станкович очень нравится и могу пожелать ему только всего наилучшего. Да, команда в сложной ситуации, но я надеюсь, что «Спартак» даст ему больше времени, и в будущем он сможет принести клубу более удачные результаты», – заявил экс-тренер «Пари НН».