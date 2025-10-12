«МЮ» не будет рассматривать Тухеля на пост главного тренера в случае отставки Аморима (The Sun)

«Манчестер Юнайтед» не будет рассматривать кандидатуру Томаса Тухеля.

По данным The Sun, если «МЮ » решит уволить Рубена Аморима посреди сезона, Тухель , тренирующий сборную Англии, рассматриваться на будет.

При этом Тухель был одним из кандидатов на пост в «Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага.

Напомним, у Тухеля со сборной Англии контракт до 2026 года.