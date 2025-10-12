  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» не будет рассматривать Тухеля на пост главного тренера в случае отставки Аморима (The Sun)
15

«МЮ» не будет рассматривать Тухеля на пост главного тренера в случае отставки Аморима (The Sun)

«Манчестер Юнайтед» не будет рассматривать кандидатуру Томаса Тухеля.

По данным The Sun, если «МЮ» решит уволить Рубена Аморима посреди сезона, Тухель, тренирующий сборную Англии, рассматриваться на будет.

При этом Тухель был одним из кандидатов на пост в «Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага.

Напомним, у Тухеля со сборной Англии контракт до 2026 года.

Опубликовано: Sports
Источник: The Sun
logoТомас Тухель
logoСборная Англии по футболу
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
