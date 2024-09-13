Роналду не забил впервые в сезоне. У «Аль-Насра» 1 победа в 4 последних матчах, ничью с «Аль-Ахли» вырвали благодаря автоголу на 99-й
У «Аль-Насра» лишь одна победа в 4 последних матчах.
Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1) в 3-м туре саудовской лиги. Поражения удалось избежать благодаря автоголу на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. Игру обслуживала судейская бригада Сергея Карасева.
За последних четыре матча у «Аль-Насра» лишь одна победа при поражении и двух ничьих.
Стоит также отметить, что Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не забил за «Аль-Наср». Ранее он отличался во всех четырех встречах. Также он отметился голами в двух играх за сборную Португалии.
Опубликовано: Sports
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