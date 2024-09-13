Загитова, Траньков, Щербакова и Ягудин будут освещать контрольные прокаты сборной России на Первом канале
Первый канал сообщил, кто из фигуристов будет освещать контрольные прокаты.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
«Во время контрольных прокатов сборной России на Первом канале для вас будут работать:
Снимать: олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Общаться: двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Рассказывать: олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Комментировать: несравненный Александр Гришин.
Татьяне Анатольевне Тарасовой мы желаем крепкого здоровья! И помните: кто бы ни комментировал фигурное катание, единственное правильное мнение — это мнение Татьяны Анатольевны», – говорится в сообщении Первого канала.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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