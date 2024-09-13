Один игрок СКА в топ-50 самых дорогих хоккеистов КХЛ – Толчинский 11-й с зарплатой 77 млн рублей в год. Кузнецов (50 млн) разделил 66-е место («СЭ»)
По данным «Спорт-Экспресса», Сергей Толчинский стал самым высокооплачиваемым игроком клуба из Санкт-Петербурга в этом сезоне. Зарплата 29-летнего форварда составляет 77 миллионов рублей в год. В общем списке он занял 11-е место.
Новичок армейцев Евгений Кузнецов с зарплатой 50 миллионов в год делит места с 66-го по 91-е. Аналогичную сумму получают Никита Зайцев, Александр Никишин и Михаил Григоренко.
Ранее сообщалось, что Кузнецов может заработать до миллиарда рублей за сезон с помощью бонусов.
Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
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