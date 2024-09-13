Гран-при Азербайджана-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й
Баку
13 сентября 2024 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.45,546 (20 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,313 (18)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,376 (17)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,481 (18)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,627 (21)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,736 (18)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,906 (18)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,970 (18)
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,062 (11)
10. Даниэль Риккардо («РБ») +1,141 (23)
11. Оливер Бермэн («Хаас») +1,427 (23)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,589 (19)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,638 (15)
14. Валттери Боттас («Заубер») +2,094 (18)
15. Юки Цунода («РБ») +2,162 (21)
16. Франко Колапинто («Уильямс») +2,355 (12)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,409 (17)
18. Пьер Гасли («Альпин») +3,166 (21)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,506 (19)
20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени (3)
Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку
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