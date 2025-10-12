Славиша Стоянович: «Станкович реально может претендовать на пост тренера сборной Сербии – с его опытом и возможностями»

Славиша Стоянович считает, что Деян Станкович может возглавить сборную Сербии.

Ранее Сербия в отборе на ЧМ дома уступила Албании (0:1). После встречи главный тренер сербов Драган Стойокович подал в отставку.

«Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии после ухода Стойковича, если федерация футбола примет его отставку. И с тем опытом, с теми возможностями, которые есть у Деяна, он реально может претендовать на эту должность», – сказал экс-тренер «Црвены Звезды».