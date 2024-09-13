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  • Губерниев о том, что заключение в пользу Валиевой убрали из допингового дела: «Гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет»
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Губерниев о том, что заключение в пользу Валиевой убрали из допингового дела: «Гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет»

Губерниев прокомментировал новость о заключении эксперта в пользу версии Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Вообще неважно, что они там придумывают, пусть сами разбираются. Скажу лишь, что мы должны быть как английская королева, чтобы вообще нельзя было ни за что зацепиться.

Нужно, как говорится, не на зеркало пенять, а на самих себя. Нас гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoдопинг
logoДмитрий Губерниев
logoWADA
женское катание
logoКамила Валиева
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