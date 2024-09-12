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5

Lombardia Trophy. Сакамото, Губанова, Ватанабе, Гленн, Петрыкина представят короткие программы

13 сентября на Lombardia Trophy женщины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ким Со Ен (Южная Корея)

2. Кристен Спурс (Великобритания)

3. Анастасия Гожва (Украина)

4. Уна Оунасвуори (Финляндия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

6. Элишка Бржезинова (Чехия)

7. Каори Сакамото (Япония)

8. Ринка Ватанабе (Япония)

9. Татьяна Фирсова (Украина)

10. Сара Эверхардт (США)

Третья разминка

11. Эмбер Гленн (США)

12. Анастасия Конга (Латвия)

13. Джиан-Кен Исаакс (ЮАР)

14. Клеманс Майинду (Франция)

15. Анна Пеццетта (Италия)

Четвертая разминка

16. Нина Петрыкина (Эстония)

17. Селма Валитало (Финляндия)

18. Анастасия Губанова (Грузия)

19. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

20. Майя Маззара (Франция)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Анастасия Губанова
Lombardia Trophy
сборная Грузии
Эмбер Гленн
logoISU Challenger
logoКаори Сакамото
Элишка Бржезинова
Анастасия Гожва
сборная Китайского Тайбэя
Кристен Спурс
Лара Наки Гутманн
Майя Маззара
Уна Оунасвуори
Нина Петрыкина
Ринка Ватанабе
Цу-Хань Тин
Анна Пеццетта
сборная ЮАР
Сара Эверхардт
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