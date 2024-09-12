Lombardia Trophy. Сакамото, Губанова, Ватанабе, Гленн, Петрыкина представят короткие программы
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ким Со Ен (Южная Корея)
2. Кристен Спурс (Великобритания)
3. Анастасия Гожва (Украина)
4. Уна Оунасвуори (Финляндия)
5. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
6. Элишка Бржезинова (Чехия)
7. Каори Сакамото (Япония)
8. Ринка Ватанабе (Япония)
9. Татьяна Фирсова (Украина)
10. Сара Эверхардт (США)
Третья разминка
11. Эмбер Гленн (США)
12. Анастасия Конга (Латвия)
13. Джиан-Кен Исаакс (ЮАР)
14. Клеманс Майинду (Франция)
15. Анна Пеццетта (Италия)
Четвертая разминка
16. Нина Петрыкина (Эстония)
17. Селма Валитало (Финляндия)
18. Анастасия Губанова (Грузия)
19. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
20. Майя Маззара (Франция)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий