Спаллетти об Икарди в «Интере»: «Один из моих сильнейших игроков в штрафной, большой профессионал. Проблема была в том, что происходило вокруг него»
Лучано Спаллетти высказался о качествах Мауро Икарди.
Тренер и нападающий вместе работали в «Интере». Сейчас аргентинец выступает за «Галатасарай».
«Он отличный парень и большой профессионал. В штрафной площади он один из сильнейших игроков, которые у меня когда-либо были. Без мяча у него есть некоторые ограничения: в полузащите ему не хватает физической мощи.
Проблема была в том, что происходило вокруг него», – сказал бывший тренер «Интера».
«Интер» лишил Икарди капитанской повязки и назначил капитаном Хандановича
Ванда Нара: «Я сделала свою работу по продлению контракта Икарди с «Интером» еще в августе, осталось дождаться официального объявления от клуба»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
