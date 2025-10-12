Спаллетти об Икарди в «Интере»: «Один из моих сильнейших игроков в штрафной, большой профессионал. Проблема была в том, что происходило вокруг него»

Лучано Спаллетти высказался о качествах Мауро Икарди.

Тренер и нападающий вместе работали в «Интере». Сейчас аргентинец выступает за «Галатасарай ».

«Он отличный парень и большой профессионал. В штрафной площади он один из сильнейших игроков, которые у меня когда-либо были. Без мяча у него есть некоторые ограничения: в полузащите ему не хватает физической мощи.

Проблема была в том, что происходило вокруг него», – сказал бывший тренер «Интера ».

«Интер» лишил Икарди капитанской повязки и назначил капитаном Хандановича

Ванда Нара: «Я сделала свою работу по продлению контракта Икарди с «Интером» еще в августе, осталось дождаться официального объявления от клуба»