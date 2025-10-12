Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» должны сделать выводы, как Ваноли ушел из клуба. У них семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит»
Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Паоло Ваноли в «Спартак».
«Когда Ваноли приедет, тогда и будем общаться. У руководства «Спартака» семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит.
«Спартак» может бросаться из крайности в крайность и взять итальянского тренера. Но если там работают здравомыслящие люди, должны сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба», – сказал экс-хавбек сборной России.
Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.
