Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» должны сделать выводы, как Ваноли ушел из клуба. У них семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит»

Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Паоло Ваноли в «Спартак».

«Когда Ваноли приедет, тогда и будем общаться. У руководства «Спартака » семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит.

«Спартак» может бросаться из крайности в крайность и взять итальянского тренера. Но если там работают здравомыслящие люди, должны сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба», – сказал экс-хавбек сборной России.

Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.