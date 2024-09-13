Генсек РФС о Fan ID: «Это норма законодательства. Отказывающиеся наказали только свою команду. Не исключаем, что система будет распространяться на другие виды спорта»
«Вернуть активных фанатов на стадион – это совместная работа, которую, прежде всего, должны вести наша лига и клубы с болельщиками.
Система идентификации болельщиков на соревнованиях по футболу – норма федерального законодательства. Не исключаем, что и на соревнования по другим видам спорта тоже постепенно будет распространяться система идентификации болельщиков.
Система идентификации болельщиков – более совершенная система, чем система Fan ID, которая работала на чемпионате мира-2018. Сейчас для получения даже не надо посещать МФЦ. Я лично посещал, когда делал для ребенка, но больше пяти минут это не занимало.
Сейчас, когда прошло уже много времени, оформление паспорта болельщика – это вопрос личного решения каждого человека, чем каких-то формальностей.
Не могу критиковать людей, которые приняли решение отказаться от оформления. Это их право. Но они наказали этим только свою собственную команду. Игроки не получают поддержку с трибун, которая им нужна. Но это выбор каждого», – сказал генеральный секретарь РФС.
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