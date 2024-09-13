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  • Генсек РФС о Fan ID: «Это норма законодательства. Отказывающиеся наказали только свою команду. Не исключаем, что система будет распространяться на другие виды спорта»
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Генсек РФС о Fan ID: «Это норма законодательства. Отказывающиеся наказали только свою команду. Не исключаем, что система будет распространяться на другие виды спорта»

Максим Митрофанов считает, что бойкотирующий Fan ID наказывают свои команды.

«Вернуть активных фанатов на стадион – это совместная работа, которую, прежде всего, должны вести наша лига и клубы с болельщиками.

Система идентификации болельщиков на соревнованиях по футболу – норма федерального законодательства. Не исключаем, что и на соревнования по другим видам спорта тоже постепенно будет распространяться система идентификации болельщиков.

Система идентификации болельщиков – более совершенная система, чем система Fan ID, которая работала на чемпионате мира-2018. Сейчас для получения даже не надо посещать МФЦ. Я лично посещал, когда делал для ребенка, но больше пяти минут это не занимало.

Сейчас, когда прошло уже много времени, оформление паспорта болельщика – это вопрос личного решения каждого человека, чем каких-то формальностей.

Не могу критиковать людей, которые приняли решение отказаться от оформления. Это их право. Но они наказали этим только свою собственную команду. Игроки не получают поддержку с трибун, которая им нужна. Но это выбор каждого», – сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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Fan ID
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