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Дюков о сборной России: «Есть вероятность оказаться на ЧМ-2026. Количество поддерживающих нас стран увеличивается с каждым месяцем»

Александр Дюков заявил, что есть вероятность участия сборной России в ЧМ-2026.

Российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за ситуации на Украине. Ранее Дюков заявлял, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске российских сборных к международным турнирам.

– Какого события этой осенью в контексте будущего сборной России вы ждете? Ведь конгрессы УЕФА и ФИФА уже прошли, и глобальных новостей от этих организаций мы не ждем.

– Я не буду называть какие‑то конкретные события. Если говорить об осени, то это период, когда возобновляется футбольный сезон на многих континентах, чиновники в это время активны, проходит много совещаний. Вполне возможно, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к международным соревнованиям.

– Откуда у вас такая вера?

– Интуиция, основанная на богатом опыте, позволяет это сделать. Оцениваю то, что там происходит и как меняются мнения от разных субъектов футбола.

– Исходя из вашей интуиции и опыта, на какой год мы можем рассчитывать по возвращению? Чемпионат мира в Америке – какова вероятность, что мы там будем?

– Давайте не будем называть конкретное время возвращения. Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет.

– У вас есть понимание, что больше стран начинают нас поддерживать?

– Да, действительно, с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают нас, увеличивается.

– Трансферы наших игроков в зарубежные клубы могут как‑то положительно повлиять на ситуацию?

– Безусловно, это фактор, который учитывается. Но все‑таки он второстепенный. Хотя определенный благоприятный фон эти переходы создают. При этом я уже неоднократно говорил, что я предпочел бы видеть лучших российских игроков в Мир РПЛ.

– Исполком УЕФА пройдет в Праге. Посетите ли вы его?

– Я еще не принял решение, – заявил президент  РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРФС
logoАлександр Дюков
ЧМ-2026
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