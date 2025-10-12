«Барса» не продлит контракт с Левандовским. На место форварда могут купить Этта-Эйонга, а не Альвареса (Diario Sport)
«Барселона» может не продлить контракт с Робертом Левандовским.
Действующее соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года.
По данным Diario Sport, футболист не останется в клубе в следующем сезоне. Решение «Барселоны» не продлевать с ним контракт обусловлено возрастом, ухудшающейся формой поляка и тем фактом, что он больше не может оказывать давление на соперников в том же темпе, как другие партнеры по команде.
Утверждается, что каталонцы уже предпринимают шаги по поиску замены Роберту, это одна из приоритетных задач перед следующим сезоном.
Ожидается, что его преемником станет не Хулиан Альварес или другой известный игрок, а Карл Этта-Эйонг из «Леванте», который сможет составить конкуренцию Феррану Торресу.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
