«Барселона» может не продлить контракт с Робертом Левандовским.

Действующее соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года.

По данным Diario Sport, футболист не останется в клубе в следующем сезоне. Решение «Барселоны» не продлевать с ним контракт обусловлено возрастом, ухудшающейся формой поляка и тем фактом, что он больше не может оказывать давление на соперников в том же темпе, как другие партнеры по команде.

Утверждается, что каталонцы уже предпринимают шаги по поиску замены Роберту , это одна из приоритетных задач перед следующим сезоном.

Ожидается, что его преемником станет не Хулиан Альварес или другой известный игрок, а Карл Этта-Эйонг из «Леванте », который сможет составить конкуренцию Феррану Торресу .