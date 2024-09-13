«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выиграл 9 из 10 последних матчей лиги Китая. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» – 2 очка

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого одержал очередную победу.

Сегодня команда российского тренера обыграла «Чжэцзян Профешнл » на выезде (4:3) в рамках матча чемпионата Китая. На 9-й добавленной ко второму тайму минуте «Шанхай Шеньхуа» пропустил, но гол отменили после консультации с ВАР.

«Шанхай» выиграл 9 из 10 последних матчей в Суперлиге, проиграв лишь «Бэйцзин Гоань» (1:2).

После 25 туров клуб Слуцкого набрал 64 очка и на два балла отстает от лидирующего «Шанхай Порт ».