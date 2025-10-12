Евгений Ловчев: «Эта сборная не сравнима с командой на ЧМ-2018. Уровень российских игроков упал очень низко, ребятам не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев»
Евгений Ловчев сравнил уровень нынешней сборной России с командой на ЧМ-2018.
«Нынешняя сборная вообще не сравнима с той, что играла на ЧМ-2018. Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев за большие деньги. На самом деле это плохо.
Мои слова – не старческие размышления. Мы сейчас сыграли с Ираном, а по телевизору рассказывали, какие они сильные и как на ЧМ попали. Да там уже по 48 команд играет. Из остальных соперников у нас Куба, а тот же Иран играет с командами сильнее их. Мы нет, поэтому наша сборная стала слабее», – сказал бывший защитник «Спартака».
