Агент Джикии о «Спартаке»: «Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из их руководителей, поэтому они решили расстаться с ним»

Агент Георгия Джикии высказался о руководстве «Спартака».

30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в качестве свободного агента. Этим летом «Спартак » подписал защитника сборной Суринама Миенти Абену.

«Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они, видимо, слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба.

У Каттани я понимал, когда был Родионов и Измайлов – тоже. А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку. С кем-то попали, с кем-то не попали из футболистов. Но они нормально к этому относятся и выводов не делают.

Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в «Спартаке », поэтому они пошли на это решение [расстаться с Джикией], понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету.

Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили... Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства», – сказал Вадим Шпинев .

Агент Джикии: «С Европой чуть-чуть не получилось, дело не в деньгах. Мотивации у Георгия вагон, «Химки» – не последний его контракт, надеюсь»