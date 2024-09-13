Агент Джикии о «Спартаке»: «Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из их руководителей, поэтому они решили расстаться с ним»
30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в качестве свободного агента. Этим летом «Спартак» подписал защитника сборной Суринама Миенти Абену.
«Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они, видимо, слушают так называемых советчиков и что-то делают в своем векторе. Не вижу развития и не понимаю концепт развития клуба.
У Каттани я понимал, когда был Родионов и Измайлов – тоже. А что творится сейчас, я не понимаю. Это закрытый пул богатых менеджеров и все. И они превратили это в частную игрушку. С кем-то попали, с кем-то не попали из футболистов. Но они нормально к этому относятся и выводов не делают.
Авторитет личности Георгия десятикратно выше любого из руководителей в «Спартаке», поэтому они пошли на это решение [расстаться с Джикией], понимая прекрасно, что парень на ступень выше их по порядочности, честности, авторитету.
Не знаю, пойдет ли это на пользу клубу. История показывает, что все перемелется. И не такие игроки уходили... Но все эти истории не идут в копилку развития клуба и этого руководства», – сказал Вадим Шпинев.
Агент Джикии: «С Европой чуть-чуть не получилось, дело не в деньгах. Мотивации у Георгия вагон, «Химки» – не последний его контракт, надеюсь»
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