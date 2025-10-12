Генсек РФС о том, что Дегтярев может не согласовать Карпина: «Да, но но это не оценочная категория, а формальная процедура. Если тренер не соответствует нормативным требованиям»

Генсек РФС высказался о процессе согласования тренера сборной с министром спорта.

– Министр спорта может повлиять на выбор тренера сборной России, посоветовать другого специалиста?

– Во-первых, посоветовать может любой уважаемый человек. Тем более такой уважаемый, как министр спорта.

Во-вторых, Михаил Владимирович Дегтярев говорил немного о другом – в соответствии с законом Российской Федерации согласование главных тренеров национальных команд является полномочием Министерства спорта.

– Может ли министр спорта не согласовать кандидатуру Карпина?

– Конечно, может.

– Сейчас идет речь об этом?

– Нет. Это же не вопрос «нравится-не нравится». Это вопрос прохождения процедуры согласования. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности – например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее – то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура, – сказал Максим Митрофанов .