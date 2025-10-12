  • Спортс
  • «Зенит» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче – 6:2. Соболев забил, у Гонду и Ерохина по дублю
1

«Зенит» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче – 6:2. Соболев забил, у Гонду и Ерохина по дублю

«Зенит» одержал победу над «Зенитом-2» в тренировочном матче.

Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Зенита» по дублю оформили Александр Ерохин и Лусиано Гонду, по мячу забили Александр Соболев и Матео Кассьерра.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
товарищеские матчи (клубы)
премьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
