«Зенит» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче – 6:2. Соболев забил, у Гонду и Ерохина по дублю
«Зенит» одержал победу над «Зенитом-2» в тренировочном матче.
Встреча завершилась со счетом 6:2.
В составе «Зенита» по дублю оформили Александр Ерохин и Лусиано Гонду, по мячу забили Александр Соболев и Матео Кассьерра.
Источник: телеграм-канал «Зенита»
