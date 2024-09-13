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«Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы на старте сезона, «Краснодар» – 5-й (Metaratings.ru)

«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы на старте сезона-2024/25.

«Согласно исследованию портала Metaratings.ru, «Газпром Арена» возглавила рейтинг самых посещаемых домашних стадионов восточной части континента.

Средняя посещаемость домашней арены сине-бело-голубых в рамках матчей Мир РПЛ после первых семи туров сезона-2024/25 составила 36 133 зрителя.

На втором месте в рейтинге расположилась польская «Легия» (25 423 зрителя), на третьем – «Шленск» (24 645), на четвертом – «Лех» (23 053), на пятом – «Краснодар» (20 789)», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

До введения Fan ID «Зенит» находился в топ-30 самых посещаемых команд Европы. После из-за пандемии и паспортов болельщиков петербуржцы выпали первой 50-ки. Но сейчас команда Сергея Семака хорошо держится: согласно анализу Metaratings.ru «Зенит» идёт на 47-м месте.

По данным Metaratings.ru, до введения Fan ID «Зенит» находился в топ-30 самых посещаемых команд Европы. После из-за пандемии ковида и введения паспортов болельщиков петербуржцы сейчас идут на 47-м месте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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