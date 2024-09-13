ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок из-за высказываний в интервью Нобелю, сообщил агент. Возможная причина – реплика про игру за «Спартак»
Об этом сообщил агент голкипера Алексей Сафонов.
«Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну.
В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.
При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более, что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи.
Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача – чтобы он полноценно начал тренироваться.
Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством», – заявил Сафонов.
Legalbet утверждает, что Помазун тренируется индивидуально, так так во время интервью допустил возможность выступлений за «Спартак».
Последние четыре сезона 28-летний голкипер выступал на правах аренды за «Урал». Его контракт с армейцами рассчитан до 2028 года.
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