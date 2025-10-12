Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»
Юрий Семин пожелал Никите Симоняну чемпионства «Спартака».
Сегодня экс-нападающему и бывшему тренеру красно-белых исполнилось 99 лет.
«Я не буду многословен. Мне просто хочется пожелать Никите Павловичу крепкого здоровья и чтобы его порадовал «Спартак», чтобы он стал чемпионом.
Сейчас я как раз еду на день рождения к Никите Павловичу», – заявил экс-тренер «Локомотива» Семин.
«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
