  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»
Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»

Юрий Семин пожелал Никите Симоняну чемпионства «Спартака».

Сегодня экс-нападающему и бывшему тренеру красно-белых исполнилось 99 лет.

«Я не буду многословен. Мне просто хочется пожелать Никите Павловичу крепкого здоровья и чтобы его порадовал «Спартак», чтобы он стал чемпионом.

Сейчас я как раз еду на день рождения к Никите Павловичу», – заявил экс-тренер «Локомотива» Семин.

«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»

