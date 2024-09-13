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  • Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в сезоне-2024/25 – на 1,6 млрд больше, чем в прошлом чемпионате («СЭ»)
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Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в сезоне-2024/25 – на 1,6 млрд больше, чем в прошлом чемпионате («СЭ»)

Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в этом сезоне.

По данным «Спорт-Экспресса», общая сумма зарплат хоккеистов в сезоне-2024/25 составит 15,6 миллиарда рублей.

В прошлом сезоне она составила 14 миллиардов, в позапрошлом – 11,7 миллиарда.

Отмечается, что в эту сумму не входят бонусы и премии хоккеистов. Учитывается только базовая часть их зарплат.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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