Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в сезоне-2024/25 – на 1,6 млрд больше, чем в прошлом чемпионате («СЭ»)
По данным «Спорт-Экспресса», общая сумма зарплат хоккеистов в сезоне-2024/25 составит 15,6 миллиарда рублей.
В прошлом сезоне она составила 14 миллиардов, в позапрошлом – 11,7 миллиарда.
Отмечается, что в эту сумму не входят бонусы и премии хоккеистов. Учитывается только базовая часть их зарплат.
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат
Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10
Один игрок СКА в топ-50 самых дорогих хоккеистов КХЛ – Толчинский 11-й с зарплатой 77 млн рублей в год. Кузнецов (50 млн) разделил 66-е место
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