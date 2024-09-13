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  • Глава КДК о наказаниях за кричалки про «Зенит»: «Слово «позор» – оскорбление. Оно означает, что человек делает то, что не должно быть примером для подрастающего поколения»
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Глава КДК о наказаниях за кричалки про «Зенит»: «Слово «позор» – оскорбление. Оно означает, что человек делает то, что не должно быть примером для подрастающего поколения»

Артур Григорьянц объяснил логику наказаний за кричалку про «Зенит» и позор.

– Почему КДК наказывает за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Что такого в слове «позор»?

– С точки зрения словаря Даля и общепринятых норм, слово «позор» («позорище», «опозорившись») носит оскорбительный характер.

Мы можем привести много примеров того, что было сказано со словом «позор». Например, «Этот журналист опозорил нашу журналистику» или «Этот спортсмен опозорил нашу страну» – человек делает что-то, что не должно быть примером для молодежи и подрастающего поколения. Значит, «позор» является оскорблением. Это позиция Контрольно-дисциплинарного комитета, которая появилась не вчера.

Если вы помните, один из футболистов «Локомотива», уходя с поля в подтрибунное помещение, сказал фразу «Судьи – позор российского футбола» (Дмитрий Баринов сказал: «Для всего футбола вы позор», – Спортс’‘).

Как такое можно говорить? Он уничижительно повел себя в отношении официального лица матча, то есть высказался отрицательно в адрес судей. Не понимая, что делают судьи, не разобравшись в этой ситуации, но сказал: «Вы – позор, вы опозорили».

Это огульное обвинение людей в тех действиях, которые они, возможно, не совершали. Поскольку не доказано, что действия юридического или физического лица в данном случае могут являться аморальными в отношении социальной сферы либо спортивной сферы. Такое обвинение в позоре является нарушением.

РФС по регламенту может привлекать специалистов для оценки. Проводилась ли экспертиза сейчас?

– В данном случае – нет.

– Клуб может оспорить решение, предоставив результаты независимой экспертизы?

– Когда клуб предоставляет [на заседании] определенные доказательства, прежде всего КДК дает им оценку. Если будет необходима [дополнительная] экспертиза – мы назначим. Если же у нас будет достаточно знаний (а у нас разноплановый состав комитета, собраны люди из разных органов, в том числе МВД) и данных для принятия решения по внутреннему убеждению, как записано в регламенте, в отношении тех или иных доказательств – мы их примем.

Если недостаточно и мы поймем, что нам необходима экспертиза – мы ее назначим. Вспомните случай с Мирзовым и Ильиным (стычка в полуфинальном матче Кубка России-2018/19 между «Уралом» и тульским «Арсеналом»). Мы же назначали экспертизу (сурдоспециалисты по губам оценили, что говорили и чего не говорили игроки – Спортс’‘), – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью Спортсу’‘.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Блог Игоря Сергеева на Спортсе’‘
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