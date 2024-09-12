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Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Миура, Сато, Александр Селевко, Эгадзе, Литвинцев покажут короткие программы

13 сентября на Lombardia Trophy мужчины представят короткие программы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Као Миура (Япония)

2. Альп Эрен Озджан (Турция)

3. Александр Селевко (Эстония)

4. Ника Эгадзе (Грузия)

5. Филип Каймакчиев (Болгария)

Вторая разминка

6. Франсуа Пито (Франция)

7. Лим Чжу Хон (Южная Корея)

8. Коннор Брей (Великобритания)

9. Юма Кагияма (Япония)

10. Даниэль Мартынов (США)

11. Джимми Ма (США)

Третья разминка

12. Ри Чжу Вон (КНДР)

13. Даниэль Кочкерс (Литва)

14. Илья Малинин (США)

15. Марк Городницкий (Израиль)

16. Хавьер Воклен (Франция)

17. Чу Хэй Ченг (Гонконг)

Четвертая разминка

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

19. Макар Сунцев (Финляндия)

20. Ро Ен Мен (КНДР)

21. Лев Винокур (Израиль)

22. Шун Сато (Япония)

23. Юнатан Египтсон (Швеция)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Марк Городницкий
сборная Болгарии
сборная КНДР
Юма Кагияма
Джимми Ма
Владимир Литвинцев
Шун Сато
logoИлья Малинин
Александр Селевко
Даниэль Мартынов
Ника Эгадзе
Као Миура
Франсуа Пито
Макар Сунцев
Лев Винокур
Даниэль Кочкерс
Чжу Хон Лим
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