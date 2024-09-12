Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Миура, Сато, Александр Селевко, Эгадзе, Литвинцев покажут короткие программы
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Као Миура (Япония)
2. Альп Эрен Озджан (Турция)
3. Александр Селевко (Эстония)
4. Ника Эгадзе (Грузия)
5. Филип Каймакчиев (Болгария)
Вторая разминка
6. Франсуа Пито (Франция)
7. Лим Чжу Хон (Южная Корея)
8. Коннор Брей (Великобритания)
9. Юма Кагияма (Япония)
10. Даниэль Мартынов (США)
11. Джимми Ма (США)
Третья разминка
12. Ри Чжу Вон (КНДР)
13. Даниэль Кочкерс (Литва)
14. Илья Малинин (США)
15. Марк Городницкий (Израиль)
16. Хавьер Воклен (Франция)
17. Чу Хэй Ченг (Гонконг)
Четвертая разминка
18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
19. Макар Сунцев (Финляндия)
20. Ро Ен Мен (КНДР)
21. Лев Винокур (Израиль)
22. Шун Сато (Япония)
23. Юнатан Египтсон (Швеция)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Губанова, Миура и Кихара, Гиньяр и Фаббри
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий