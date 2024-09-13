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Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»

Глава РУСАДА назвала фейком сообщение о заключении эксперта в пользу версии Валиевой.

Издание Associated Press опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи. Его выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

WADA позже заявило, что статья AP о деле Валиевой содержит «ряд фактических неточностей». 

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком.

Во-первых, стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации, во-вторых – обеспечить независимость этого расследования.

Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями.

К сожалению, подобные вбросы дают новые поводы для распространения не разбирающимися в этих щепетильных вопросах журналистами и некомпетентными блогерами ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций.

В процессе рассмотрения этого резонансного дела мы с этим неоднократно сталкивались – например, в СМИ распространялась информация о наличии в пробе спортсменки нескольких запрещенных субстанций, что не соответствует действительности.

Мы обращались с просьбой проявить уважение и этичность по отношению к спортсмену, но тщетно», – сказала Логинова. 

Глава РУСАДА подчеркнула, что в ходе разбирательства и стороне обвинения, и стороне защиты была предоставлена возможность провести все необходимые исследования и предоставить их результаты в поддержку позиции.

«Времени было более чем достаточно», – отметила Логинова.

«Возникают вопросы в отношении возможного вмешательства в процесс расследования. Согласно политике WADA в области расследований, департамент разведки и расследований агентства работает независимо от остальных подразделений агентства и тем более – президента и генерального директора WADA.

В целом очевидно, что это часть информационной войны, направленной на умышленное втягивание российской стороны и, в частности, РУСАДА в очередные скандалы», – заключила глава Российского антидопингового агентства.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoWADA
logoРУСАДА
женское катание
ТАСС
logoКамила Валиева
Вероника Логинова
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