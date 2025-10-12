Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»
Об этом сообщил агент тренера Андреа Д′Амико.
«Да, Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича», – сказал агент.
Ваноли занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.
Последним местом работы Ваноли был «Торино», который он покинул летом.
