Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»

Об этом сообщил агент тренера Андреа Д′Амико.

«Да, Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича», – сказал агент.

Ваноли занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Последним местом работы Ваноли был «Торино», который он покинул летом.

