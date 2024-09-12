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Тарасова на вопрос о вкладе Родниной в российское фигурное катание: «Мы не общаемся, поэтому трудно говорить»

Тарасова ответила на вопрос о вкладе Родниной в российское фигурное катание.

Сегодня трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 75 лет.

– Как оцените вклад Родниной в российское фигурное катание?

– Не знаю, что сказать. Мы не общаемся, поэтому трудно говорить, – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoИрина Роднина
пары
сборная СССР
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