Тарасова на вопрос о вкладе Родниной в российское фигурное катание: «Мы не общаемся, поэтому трудно говорить»
Тарасова ответила на вопрос о вкладе Родниной в российское фигурное катание.
Сегодня трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 75 лет.
– Как оцените вклад Родниной в российское фигурное катание?
– Не знаю, что сказать. Мы не общаемся, поэтому трудно говорить, – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости