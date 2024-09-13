Рафинья – лучший игрок месяца в Ла Лиге. У вингера «Барсы» 3 гола и 2 ассиста в четырех матчах августа
Полузащитник «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.
Бразилец поучаствовал во всех четырех победах «блауграны» в августе, забив три гола и отдав две результативные передачи.
Рафинья получил эту награду впервые в карьере.
Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе. «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Ла Лиги
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