Рафинья – лучший игрок месяца в Ла Лиге. У вингера «Барсы» 3 гола и 2 ассиста в четырех матчах августа

Полузащитник «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

Бразилец поучаствовал во всех четырех победах «блауграны» в августе, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Рафинья получил эту награду впервые в карьере.

Флик – лучший тренер Ла Лиги в августе. «Барселона» выиграла 4 из 4 матчей с общим счетом 13:3