ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)

ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей.

У московского клуба остался один миллион под потолком зарплат, как сообщает «Спорт-Экспресс ».

В целом сразу 5 команд приблизились к планке потолка в размере 900 миллионов рублей. Это ЦСКА , СКА (898 млн), «Локомотив » (896 млн), московское «Динамо» (890 млн) и «Авангард» (887 млн).

Ниже пола зарплат (450 млн) пока находятся две команды: «Северсталь» (442 млн) и «Сочи » (380 млн).

Общий размер платежных ведомостей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25

1. ЦСКА – 899 миллионов рублей;

2. СКА – 898 млн;

3. «Локомотив » – 896 млн;

4. «Динамо» Москва – 890 млн;

5. «Авангард » – 887 млн;

6. «Ак Барс » – 841 млн;

7. «Автомобилист » – 822 млн;

8. «Металлург» – 820 млн;

9. «Трактор» – 808 млн;

10. «Амур» – 752 млн;

11. «Салават Юлаев» – 718 млн;

12. «Куньлунь» – 632 млн;

13. «Барыс» – 595 млн;

14. «Динамо» Минск – 593 млн;

15. «Сибирь» – 589 млн;

16. «Адмирал» – 583 млн;

17. «Спартак» – 561 млн;

18. «Лада» – 558 млн;

19. «Торпедо» – 497 млн;

20. «Витязь» – 488 млн;

21. «Нефтехимик» – 461 млн;

22. «Северсталь » – 442 млн;

23. «Сочи» – 380 млн.