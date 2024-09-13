ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
У московского клуба остался один миллион под потолком зарплат, как сообщает «Спорт-Экспресс».
В целом сразу 5 команд приблизились к планке потолка в размере 900 миллионов рублей. Это ЦСКА, СКА (898 млн), «Локомотив» (896 млн), московское «Динамо» (890 млн) и «Авангард» (887 млн).
Ниже пола зарплат (450 млн) пока находятся две команды: «Северсталь» (442 млн) и «Сочи» (380 млн).
Общий размер платежных ведомостей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25
1. ЦСКА – 899 миллионов рублей;
2. СКА – 898 млн;
3. «Локомотив» – 896 млн;
4. «Динамо» Москва – 890 млн;
5. «Авангард» – 887 млн;
6. «Ак Барс» – 841 млн;
7. «Автомобилист» – 822 млн;
8. «Металлург» – 820 млн;
9. «Трактор» – 808 млн;
10. «Амур» – 752 млн;
11. «Салават Юлаев» – 718 млн;
12. «Куньлунь» – 632 млн;
13. «Барыс» – 595 млн;
14. «Динамо» Минск – 593 млн;
15. «Сибирь» – 589 млн;
16. «Адмирал» – 583 млн;
17. «Спартак» – 561 млн;
18. «Лада» – 558 млн;
19. «Торпедо» – 497 млн;
20. «Витязь» – 488 млн;
21. «Нефтехимик» – 461 млн;
22. «Северсталь» – 442 млн;
23. «Сочи» – 380 млн.
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