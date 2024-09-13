ЦСКА отдаст Давилу в аренду «Америке» за 1 млн евро. Мексиканцы выкупят форварда за 6,5 млн, если он сыграет 50% матчей
Форвард ЦСКА Виктор Давила уйдет в аренду в «Америку».
По информации инсайдера Ивана Карпова, чилийца арендуют за 1 млн евро. Если Давила проведет 50% возможных матчей за мексиканский клуб, «Америка» будет обязана выкупить 100% прав на игрока за 6,5 млн.
Если 26-летний игрок наберет 20 очков по системе «гол+пас», армейцы получат еще 500 тысяч евро. Таким образом, ЦСКА может заработать 8 млн евро на этой сделке.
Тренер ЦСКА Марко Николич поддержал решение отдать нападающего в аренду.
В 4 матчах этого сезона Мир РПЛ на счету Давилы 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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