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  • ЦСКА отдаст Давилу в аренду «Америке» за 1 млн евро. Мексиканцы выкупят форварда за 6,5 млн, если он сыграет 50% матчей
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ЦСКА отдаст Давилу в аренду «Америке» за 1 млн евро. Мексиканцы выкупят форварда за 6,5 млн, если он сыграет 50% матчей

Форвард ЦСКА Виктор Давила уйдет в аренду в «Америку».

По информации инсайдера Ивана Карпова, чилийца арендуют за 1 млн евро. Если Давила проведет 50% возможных матчей за мексиканский клуб, «Америка» будет обязана выкупить 100% прав на игрока за 6,5 млн.

Если 26-летний игрок наберет 20 очков по системе «гол+пас», армейцы получат еще 500 тысяч евро. Таким образом, ЦСКА может заработать 8 млн евро на этой сделке.

Тренер ЦСКА Марко Николич поддержал решение отдать нападающего в аренду.

В 4 матчах этого сезона Мир РПЛ на счету Давилы 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoвысшая лига Мексика
logoАмерика
logoМарко Николич
logoВиктор Давила
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