  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Килиан Мбаппе: «Роналду – номер один, эталон «Реала». Всегда был примером для меня, он дает мне советы»
14

Килиан Мбаппе: «Роналду – номер один, эталон «Реала». Всегда был примером для меня, он дает мне советы»

Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду номером один.

«Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло, потому что мы общаемся, он дает советы и помогает мне.

Криштиану – номер один, эталон «Реала». Люди до сих пор вспоминают и говорят о нем», – сказал форвард «Реала» в эфире Movistar.

Как вам дерби?24618 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: MadridXtra
logoКриштиану Роналду
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 22:00Тесты и игры
Холанд забил 50+ голов за сборную за 46 матчей – быстрее Роналду, Месси, Мбаппе, Левандовского, Кейна и Неймара
46вчера, 18:47
Лукас Васкес: «Нынешняя журналистика больше склоняется к критике, чем к объективности. Критиковали всех, даже Мбаппе, Роналду, Бензема, Рамоса и Модрича»
110 октября, 11:38
Главные новости
Узнаете футболиста сборной России по географии карьеры?
18 минут назадТесты и игры
Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»
1941 минуту назад
Генсек РФС о том, что Дегтярев может не согласовать Карпина: «Да, но но это не оценочная категория, а формальная процедура. Если тренер не соответствует нормативным требованиям»
10сегодня, 11:18
Глебов из ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» (Экрем Конур)
72сегодня, 10:17
«Барса» не продлит контракт с Левандовским. На место форварда могут купить Этта-Эйонга, а не Альвареса (Diario Sport)
48сегодня, 10:09
Евгений Ловчев: «Эта сборная не сравнима с командой на ЧМ-2018. Уровень российских игроков упал очень низко, ребятам не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев»
94сегодня, 09:48
Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»
73сегодня, 09:14
Капелло о Роналдо: «Лучший игрок, которого я тренировал. Он обожал вечеринки, весил 94 кг и не хотел худеть – пришлось просить президента «Реала» расстаться с ним»
28сегодня, 09:12
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром
9сегодня, 09:11
Саттон о Кейне: «Харри – машина по забиванию голов, никто в сборной не близок к его уровню сейчас. Он обязан быть в числе лучших форвардов сборной Англии всех времен»
7сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»
2 минуты назад
Пепе об Алонсо во главе «Реала»: «Это серьезный вызов, у клуба большие требования. Когда нас тренировал Моуринью, Хаби много общался с ним, высказывал свою точку зрения»
11 минут назад
Меньян будет капитаном Франции против Исландии в отсутствие Мбаппе
120 минут назад
Славиша Стоянович: «Станкович реально может претендовать на пост тренера сборной Сербии – с его опытом и возможностями»
528 минут назад
Кафу о Бразилии: «У сборной есть шанс выиграть ЧМ. Анчелотти прирожденный лидер, он может заставить команду играть так, как он хочет»
29 минут назад
Сычев о сборной: «Я не согласен, что нет классных форвардов. У нас много ярких игроков – Тюкавин, Сергеев, Гладышев, очень перспективный Игнатенко. Сейчас можно наиграть молодых ребят»
548 минут назад
Коло Туре о работе в штабе Гвардиолы: «В моей карьере не хватило игры под руководством Пепа. Он топ-тренер и необыкновенный человек, я мог бы говорить о нем часами»
сегодня, 11:17
Спаллетти об Италии: «Сборная поедет на ЧМ, мы в этом уверены. Игроки сильны, Гаттузо нашел правильный баланс с двумя нападающими»
1сегодня, 11:06
Защитник «Акрона» и Боливии Роча об игре с Россией: «Исторический матч для нас. Мы должны выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА»
3сегодня, 10:44
Смолов о возможном завершении карьеры: «Ближе к зиме буду понимать, скучаю ли по футболу или осталась недосказанность»
9сегодня, 10:38