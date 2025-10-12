Килиан Мбаппе: «Роналду – номер один, эталон «Реала». Всегда был примером для меня, он дает мне советы»
Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду номером один.
«Роналду всегда был для меня образцом для подражания, примером. Мне повезло, потому что мы общаемся, он дает советы и помогает мне.
Криштиану – номер один, эталон «Реала». Люди до сих пор вспоминают и говорят о нем», – сказал форвард «Реала» в эфире Movistar.
