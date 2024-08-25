Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости

1. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в Санкт-Петербурге в 6-м туре Мир РПЛ. Москвичи были лучше по моментам и статистике и более получаса играли в большинстве после удаления Эраковича.

ЦСКА разнес «Акрон» (4:0), у Облякова дубль и ассист. «Факел» одержал первую победу в сезоне – над «Оренбургом» (1:0). «Ахмат» забил «Химкам» на 93-й со штрафного, но Заболотный ответил на гол Ловата на 98-й – 3:3!

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) во 2-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» (4:1) благодаря хет-трику Холанда, «Тоттенхэм» переехал «Эвертон» (4:0). «Арсенал» в гостях был сильнее «Астон Виллы» (2:0).

3. «Барселона» дома одолела «Атлетик» (2:1) во 2-м туре Ла Лиги, «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол» (1:0).

4. Норрис выиграл поул в квалификации Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й. Болид Сарджента загорелся после серьезной аварии в 3-й практике, «Уильямс» рассматривает замену Логана после Гран-при – вероятно, на Шумахера. «Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии.

5. Российские каноисты Петров и Дмитриев выиграли золото на ЧМ-2024 в Узбекистане в каноэ-двойках на 1000 м.

6. «Милан» проиграл «Парме» (1:2) в гостях во 2-м туре Серии А. «Интер» дома победил «Лечче» (2:0) и другие результаты.

7. «Боруссия» Дортмунд справилась с «Айнтрахтом» (2:0) в 1-м туре Бундеслиги, фанаты «Дортмунда» поставили картонный танк у стадиона и вывесили баннеры с критикой сделки с оборонным концерном Rheinmetall. «РБ Лейпциг» обыграл «Бохум» (1:0) и другие результаты.

8. Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Нижнем Новгороде. Выступят более 2000 человек из 70 объектов РФ.

9. МЛС. «Интер Майами» без Месси обыграл «Цинциннати» (2:0, Суарес положил дубль за первые 6 минут) и первым в лиге обеспечил себе выход в плей-офф.

10. Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо: «Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие футбола. ЭСК РФС занимается защитой и оправданием судей».

11. Словенец Примож Роглич выиграл 8-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании», россиянин Александр Власов – 33-й.

12. «Монако» Головина переиграл «Лион» (2:0) во 2-м туре Лиги 1, «Гавр» Кузяева разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).

13. Александр Кокорин забил победный гол в 1-м туре чемпионата Кипра, он играл за «Арис» против «Кармиотиссы» (3:1) с капитанской повязкой. Иван Игнатьев из «Урарту» – лучший бомбардир чемпионата Армении с 3 голами в 3 матчах, форвард в падении забил «Алашкерту» в 3-м туре (3:0).

Цитаты дня:

Директор «Динамо» о посещении «Хатыни»: «В Америке продвигается своя версия событий. Хотели, чтобы иностранцы увидели ужасы наших предков. Нужно заниматься патриотическим воспитанием»

Семак о судействе со «Спартаком»: «Выводы ЭСК – отдельный вид искусства, можно пересматривать бесконечно, ничего не понимая. Мартинс хватает мяч руками – это не желтая, непонятно»

Янник Синнер: «Каждый игрок, у которого обнаружена положительная допинг-проба, должен пройти через одно и то же. Нет никаких коротких путей, все одинаковое»

Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей – символы российской национальной идентичности»

Карпин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Другие варианты были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан»

Загитова о том, смогла ли бы сыграть Джульетту в кино: «Можно и реинкарнацию сделать такую»

Андрей Кириленко о команде из Колумбии: «Несомненный прокол. Мы не хотели никого надуть»