UFC on ESPN 62: Каннонир проиграл Борральо, Борщев победил Ллонтопа и другие бои

В ночь на 25 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC on ESPN 62.

В главном бою подрались средневесы (17-8) и Кайо Борральо (17-1). Борральо победил единогласным решением судей.

В соглавном бою встретились Анджела Хилл (17-14) и Табата Риччи (11-2). Ричи победила единогласным решением.

Райан Лидер и Майрон Сантос выиграли TUF 32 и получили контракт от UFC.

Другие бои турнира:

Райан Лодер (7-1) победил Роба Валентина (10-4) нокаутом во втором раунде;

Каан Офли (11-3-1) проиграл Майрону Сантосу (14-1) нокаутом во втором раунде;

Нил Мэгни (29-12) проиграл Майклу Моралесу (17-0) техническим нокаутом в первом раунде;

Джеральд Мершарт (37-17) победил (13-5) удушающим во втором раунде;

(8-4-1) победил Джеймса Ллонтопа (14-4) раздельным решением судей.

Взвешивание перед UFC on ESPN 62: Каннонир легче Борральо, Борщев тяжелее Ллонтопа