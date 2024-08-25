UFC on ESPN 62: Каннонир проиграл Борральо, Борщев победил Ллонтопа и другие бои
В ночь на 25 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC on ESPN 62.
В главном бою подрались средневесы Джаред Каннонир (17-8) и Кайо Борральо (17-1). Борральо победил единогласным решением судей.
В соглавном бою встретились Анджела Хилл (17-14) и Табата Риччи (11-2). Ричи победила единогласным решением.
Райан Лидер и Майрон Сантос выиграли TUF 32 и получили контракт от UFC.
Другие бои турнира:
- Райан Лодер (7-1) победил Роба Валентина (10-4) нокаутом во втором раунде;
- Каан Офли (11-3-1) проиграл Майрону Сантосу (14-1) нокаутом во втором раунде;
- Нил Мэгни (29-12) проиграл Майклу Моралесу (17-0) техническим нокаутом в первом раунде;
- Джеральд Мершарт (37-17) победил Эдмена Шахбазяна (13-5) удушающим во втором раунде;
- Вячеслав Борщев (8-4-1) победил Джеймса Ллонтопа (14-4) раздельным решением судей.
Взвешивание перед UFC on ESPN 62: Каннонир легче Борральо, Борщев тяжелее Ллонтопа
И в фонтаны нырять и на UFC драться..?
Подобные бои должны лежать там же, где и футбольные матчи 0:0.
UFC без риска и без попыток финишировать - это зачем, вообще? 🤨