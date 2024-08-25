UFC on ESPN 62: Каннонир проиграл Борральо, Борщев победил Ллонтопа и другие бои

Теги UFC MMA Нил Мэгни Джаред Каннонир Эдмен Шахбазян Вячеслав Борщев Бокс/MMA/UFC

В ночь на 25 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC on ESPN 62.

В главном бою подрались средневесы Джаред Каннонир (17-8) и Кайо Борральо (17-1). Борральо победил единогласным решением судей.

В соглавном бою встретились Анджела Хилл (17-14) и Табата Риччи (11-2). Ричи победила единогласным решением.

Райан Лидер и Майрон Сантос выиграли TUF 32 и получили контракт от UFC.

Другие бои турнира:

  • Райан Лодер (7-1) победил Роба Валентина (10-4) нокаутом во втором раунде;
  • Каан Офли (11-3-1) проиграл Майрону Сантосу (14-1) нокаутом во втором раунде;
  • Нил Мэгни (29-12) проиграл Майклу Моралесу (17-0) техническим нокаутом в первом раунде;
  • Джеральд Мершарт (37-17) победил Эдмена Шахбазяна (13-5) удушающим во втором раунде;
  • Вячеслав Борщев (8-4-1) победил Джеймса Ллонтопа (14-4) раздельным решением судей.

Взвешивание перед UFC on ESPN 62: Каннонир легче Борральо, Борщев тяжелее Ллонтопа

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15 комментариев
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И когда ты, Борщев, всё успеваешь..?
И в фонтаны нырять и на UFC драться..?
+8
0
+8
За Борщева 🙏🙏🙏
+8
-2
+6
Как же эти клоуны комментаторы с матча *******
+3
0
+3
Ответ leon01
Борщёв из Афони?🤨
внук его
+3
0
+3
Борщёв из Афони?🤨
+4
-2
+2
Так пусть бы Вольдемар и нырнул а фонтан, Так это она меня Вольдемаром называла.
+2
0
+2
Ответ Мага2101
канонир и боральо два сыкуна которые попадают но боятся развивать успех
100%
Подобные бои должны лежать там же, где и футбольные матчи 0:0.
UFC без риска и без попыток финишировать - это зачем, вообще? 🤨
+3
-1
+2
Вот это камбэк в бое. Мершарт - Шахбазян. Джеральд перетерпел и смог задушить. Знаково то, что бой не остановили раньше, хотя вполне могли бы.
+1
0
+1
Ответ Друг Джордана
Вот это камбэк в бое. Мершарт - Шахбазян. Джеральд перетерпел и смог задушить. Знаково то, что бой не остановили раньше, хотя вполне могли бы.
Мершерт уже не в 1 раз так камбэкает, помню с Мурадовым тоже такое было
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Каким таким нокаутом Валентина ? Судя остановил после серии ударов локтем в партере, Валентин был в сознании, просто защита пассивная.
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Ожидаемо. Барральо очень вязкий греплер скорее всего уже биться с топ 5 за претендентский бой
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Ответ leon01
Борщёв из Афони?🤨
Борщев из БоБо
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