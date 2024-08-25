Чемпионат Испании. 2-й тур. «Барселона» победила «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»

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2-й тур Ла Лиги начался матчем между «Сельтой» и «Валенсией» (3:1).

Также в пятницу «Севилья» уступила «Вильярреалу» (1:2).

В субботу «Барселона» дома одолела «Атлетик» (2:1), а «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол» (1:0).

В воскресенье «Реал» будет противостоять «Вальядолиду», «Атлетико» дома сыграет с «Жироной».

Чемпионат Испании

2-й тур

Осасуна – Мальорка 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 18:00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 55 Рубен Гарсия.
ОсасунаЭррера, Эррандо, Катена, Аресо (Видаль, 80), Бретонес, Торро, Сарагоса, Орос (Муньос, 79), Монкайола, Рубен Гарсия (Мойсес Гомес, 71), Будимир (Рауль Гарсия, 79).
МальоркаГрейф, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Дардер (Пратс, 85), Маскарель (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Санчес, 79), Мурики, Асано (Ларин, 62).
Предупреждения:
Аресо (75), Эррера (77), Ларин (88).

 

Барселона – Атлетик 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 20:00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Ямаль, 1:1 – 42, пенальти Сансет, 2:1 – 75 Левандовски.
Барселонатер Стеген, Бальде (Мартин, 90+1), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь (Эрик Гарсия, 83), Ферран Торрес (Лопес, 63), Рафинья, Ямаль (Виктор, 90+1), Левандовски.
АтлетикПадилья, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Эррера, 78), Весга (Хаурегисар, 63), Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 62), Беренгер (Арес, 72), Уильямс (Гурусета, 78).
Предупреждения:
Йерай Альварес (38), Кубарси (41), Берналь (49), Беренгер (56), Левандовски (85), Лекуэ (87), Лопес (90+6), Хаурегисар (90+6), Эррера (90+6).

 

Хетафе – Райо Вальекано 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 августа, 22:30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХетафеСория, Рико, Альдерете, Джене, Иглесиас, Аберден (Сантьяго, 67), Милья, Сола (Риско, 75), Аленья (Петер Федерико, 75), Карлес Перес (Арамбарри, 81), Уче.
Райо ВальеканоКарденас, Эспино, Мумин, Лежен, Балиу, Сисс (Унаи Лопес, 72), Оскар Валентин, Трехо (Паласон, 64), Эмбарба (Диас, 85), Де Фрутос (Гарсия, 64), Нтека (Камельо, 72).
Предупреждения:
Уче (41), Сисс (54), Эспино (82).

 

Эспаньол – Реал Сосьедад 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 августа, 22:30, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 80 Кубо.
ЭспаньолГарсия, Ромеро (Милья, 87), Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали (Техеро, 87), Кардона (Оливан, 68), Грагера (Рока, 83), Крал, Каррерас (Агуадо, 83), Пуадо, Велис.
Реал СосьедадРемиро, Хави Лопес, Пачеко, Элустондо, Траоре (Арамбуру, 83), Субименди, Беккер (Марин, 86), Туррьентес (Кубо, 67), Мендес (Оласагасти, 66), Серхио Гомес, Ойарсабаль (Садик, 67).
Предупреждения:
Туррьентес (51), Велис (52), Ойарсабаль (57), Кумбула (90+7).

 

Реал Мадрид – Вальядолид
Дата проведения
25 августа, 18:00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Леганес – Лас-Пальмас
Дата проведения
25 августа, 20:00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Алавес – Бетис
Дата проведения
25 августа, 20:15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Жирона
Дата проведения
25 августа, 22:30, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Валенсия 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
23 августа, 20:00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Диего Лопес, 1:1 – 23 Мингеса, 2:1 – 28 Аспас, 3:1 – 60 Бельтран.
СельтаВильяр, Домингес, Хави Родригес (Старфельт, 75), Жаилсон, Мингеса (Каррейра, 46), Бельтран, Родригес, Альварес, Сведберг (Бамба, 65), Дувикас (Иглесиас, 66), Аспас (Дуран, 87).
ВаленсияМамардашвили, Хесус Васкес, Гасьоровски, Москера, Тьерри Коррейя (Фулькье, 77), Герра (Риоха, 61), Пепелу, Диего Лопес (Техон, 77), Рафа Мир (Мари, 84), Андре Алмейда, Дуро (Дани Гомес, 77).
Предупреждения:
Мингеса (25), Родригес (78), Бамба (88).

 

Севилья – Вильярреал 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
23 августа, 22:30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Данджума, 1:1 – 45+7 Лукебакио, 1:2 – 90+5 Айосе Перес.
СевильяНюланд, Педроса, Салас (Маркао Тейшейра, 77), Баде, Кармона, Сауль, Агуме, Хуанлу Санчес (Эджуке, 71), Окампос (Навас, 86), Ромеро (Ихеаначо, 77), Лукебакио (Соу, 71).
ВильярреалКонде, Кардона, Байи (Альбиоль, 85), Камбвала, Фемения, Алекс Баэна, Гуйе, Комесанья (Парехо, 73), Ахомаш (Пино, 73), Данджума (Айосе Перес, 65), Пепе (Барри, 65).
Предупреждения:
Ромеро (45+2), Алекс Баэна (45+1), Данджума (63), Кармона (81), Байи (84), Парехо (88), Айосе Перес (90+9), Агуме (90+6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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101 комментарий
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Удачи одному из лидеров ла лиги Барселоне.С Атлетик всегда сложно, верим в молодежь, в Ла массию и остальных игроков Барселоны + новых подписанных. Левандовски не сдавай обороты.
+20
-8
+12
ух Рафинья !
+7
-1
+6
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Ты правила футбола изучи, не позорься:))
+7
-2
+5
За Барсу 🙏🙏🙏
+8
-3
+5
сливочные маргаринки затаились, при 0-0 и ждали когда Атлетик забьёт, но увы))))) вот от обиды люто минусуют))))
+8
-4
+4
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
с чем у вас связан нервяк?
+6
-2
+4
2 игры - 6 очков, пока полёт нормальный
Рафинья сегодня был гораздо интереснее и полезнее Нико
а старший Уильямс совсем ни о чём
+4
0
+4
Левандовски сегодня мог хет трик делать
+5
-1
+4
Ответ Зайцев Руслан
Очевидный автогол, но записывают на Ямаля. На повторе видно, что если бы не голова защитника, то мяч прилетел бы к киперу. Шапито
все по правилам)если мяч после удара идет в створ то это гол)если мимо створа то автогол
+6
-2
+4
Гоооол Гоооол Ямаль!!!
+5
-2
+3
Сливки ну как вы там? опять в печали?)) 😁
+7
-4
+3
войду как можно помочь? парень слишком эмоциональное реагирует на хорошую игру Барселоны.
+5
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Не знаю, но Флик внушает доверие, какой то уверенный он, не дерганный
+5
-2
+3
Всех болельщиков Барсы с очередной победой. и кстати да, Атлетик действительно не может победить Барселону на её поле с 2001 года, это фантастика. Браво 👏
+5
-2
+3
У Аспаса 200 результативное действие за Сельту только в Ла Лиге с 2015.Чел даже в свои 37 продолжает оставаться одним из лучших игроков 2 лиги мира.Вот кто реально Царъ Виго, помимо статуса легенды сборной России и соавтора ноги Игоря
+7
-5
+2
гоооо гоооол гоооол Левандовски заслужил!!!!!
+4
-2
+2
Отличный старт, 2 трудовые победы, хейтеры в тильте, надеюсь так и дальше пойдет.
+4
-2
+2
Ответ войд
Конечн в печали Это ведь середняк в прошлом сезоне оформил золотой дубль,а не Реал)
Слушай, скажи хоть один раз объективно, Барселона хоть более менее нормальный матч проводит?
+3
-1
+2
Это про Эспаньол всегда говорят ,что они реаловские типа тапочки, раздвижные?
+2
0
+2
Ответ Red-Green Amsterdam
Сегодня я в Барселоне )) Только что был на матче Барса-Атлетик- какая же всетаки унылая атмосфера у Барсы. На Камп Ноу всегда такой и была, но даже легендарный олимпийский стадион ничего не исправил. Стадион великий, командочка так себе. Сейчас на матче Эспаньола - атмосфера на порядок лучше (правда играет команда ни о чем)!
Как там у вас в Сибири? Матч тв нормально показывает?
+2
0
+2
Администрация спортса конечно заигралась с этими личностями как Артем и прочие
Основная ветка Ла Лиги - 89 комментов после матча Барсы или Реала
Мда уж
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Пока что Бильбао и Валенсия два главных претендента на Сегунду.
следующий наверное Райо Вальекано))
+2
0
+2
Блин какой он жадный Левандовски, но пас мог отдавать и чистый гол.
+4
-2
+2
войд с других анкет минусы бросает 😁
+4
-2
+2
вот такая барса мне нравится))атаковать не боятся.и сравните с футболом хави,там забили и стоят счет оберегают)
+3
-1
+2
Прекрасная распасовка в атаке у Барселоны.
+4
-3
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Пока что Бильбао и Валенсия два главных претендента на Сегунду.
Только после Мальорки
+1
0
+1
Пенальти в ворота Барсы очевидный
+4
-3
+1
Ответ udod
2 игры - 6 очков, пока полёт нормальный Рафинья сегодня был гораздо интереснее и полезнее Нико а старший Уильямс совсем ни о чём
Нико как и братишка недалекого ума сойдет с ума в поисках своих локтей. Такой шанс бывпет раз в жизни.
+1
0
+1
Ответ Зайцев Руслан
А давно ли Атлетик играет в лиловом? Они же вроде красно-белые всегда были. Я не смотрю испанскую лигу, если что
Просто у обоих команд сочетание красных полос.
+3
-2
+1
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