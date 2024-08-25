Чемпионат Испании. 2-й тур. «Барселона» победила «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»
2-й тур Ла Лиги начался матчем между «Сельтой» и «Валенсией» (3:1).
Также в пятницу «Севилья» уступила «Вильярреалу» (1:2).
В субботу «Барселона» дома одолела «Атлетик» (2:1), а «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол» (1:0).
В воскресенье «Реал» будет противостоять «Вальядолиду», «Атлетико» дома сыграет с «Жироной».
2-й тур
- Дата проведения
- 24 августа, 18:00, «Эль-Садар»
- Гол:
- 1:0 – 55 Рубен Гарсия.
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Осасуна –
Эррера, Эррандо, Катена, Аресо (Видаль, 80), Бретонес, Торро, Сарагоса, Орос (Муньос, 79), Монкайола, Рубен Гарсия (Мойсес Гомес, 71), Будимир (Рауль Гарсия, 79).
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Мальорка –
Грейф, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Дардер (Пратс, 85), Маскарель (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Санчес, 79), Мурики, Асано (Ларин, 62).
- Дата проведения
- 24 августа, 20:00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 1:0 – 24 Ямаль, 1:1 – 42, пенальти Сансет, 2:1 – 75 Левандовски.
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Барселона –
тер Стеген, Бальде (Мартин, 90+1), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь (Эрик Гарсия, 83), Ферран Торрес (Лопес, 63), Рафинья, Ямаль (Виктор, 90+1), Левандовски.
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Атлетик –
Падилья, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Эррера, 78), Весга (Хаурегисар, 63), Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 62), Беренгер (Арес, 72), Уильямс (Гурусета, 78).
- Предупреждения:
- Йерай Альварес (38), Кубарси (41), Берналь (49), Беренгер (56), Левандовски (85), Лекуэ (87), Лопес (90+6), Хаурегисар (90+6), Эррера (90+6).
- Дата проведения
- 24 августа, 22:30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Рико, Альдерете, Джене, Иглесиас, Аберден (Сантьяго, 67), Милья, Сола (Риско, 75), Аленья (Петер Федерико, 75), Карлес Перес (Арамбарри, 81), Уче.
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Райо Вальекано –
Карденас, Эспино, Мумин, Лежен, Балиу, Сисс (Унаи Лопес, 72), Оскар Валентин, Трехо (Паласон, 64), Эмбарба (Диас, 85), Де Фрутос (Гарсия, 64), Нтека (Камельо, 72).
- Дата проведения
- 24 августа, 22:30, «RCDE Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 80 Кубо.
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Эспаньол –
Гарсия, Ромеро (Милья, 87), Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали (Техеро, 87), Кардона (Оливан, 68), Грагера (Рока, 83), Крал, Каррерас (Агуадо, 83), Пуадо, Велис.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Хави Лопес, Пачеко, Элустондо, Траоре (Арамбуру, 83), Субименди, Беккер (Марин, 86), Туррьентес (Кубо, 67), Мендес (Оласагасти, 66), Серхио Гомес, Ойарсабаль (Садик, 67).
- Предупреждения:
- Туррьентес (51), Велис (52), Ойарсабаль (57), Кумбула (90+7).
- Дата проведения
- 25 августа, 18:00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 25 августа, 20:00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 25 августа, 20:15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 25 августа, 22:30, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 23 августа, 20:00, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 14 Диего Лопес, 1:1 – 23 Мингеса, 2:1 – 28 Аспас, 3:1 – 60 Бельтран.
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Сельта –
Вильяр, Домингес, Хави Родригес (Старфельт, 75), Жаилсон, Мингеса (Каррейра, 46), Бельтран, Родригес, Альварес, Сведберг (Бамба, 65), Дувикас (Иглесиас, 66), Аспас (Дуран, 87).
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Валенсия –
Мамардашвили, Хесус Васкес, Гасьоровски, Москера, Тьерри Коррейя (Фулькье, 77), Герра (Риоха, 61), Пепелу, Диего Лопес (Техон, 77), Рафа Мир (Мари, 84), Андре Алмейда, Дуро (Дани Гомес, 77).
- Дата проведения
- 23 августа, 22:30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 0:1 – 2 Данджума, 1:1 – 45+7 Лукебакио, 1:2 – 90+5 Айосе Перес.
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Севилья –
Нюланд, Педроса, Салас (Маркао Тейшейра, 77), Баде, Кармона, Сауль, Агуме, Хуанлу Санчес (Эджуке, 71), Окампос (Навас, 86), Ромеро (Ихеаначо, 77), Лукебакио (Соу, 71).
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Вильярреал –
Конде, Кардона, Байи (Альбиоль, 85), Камбвала, Фемения, Алекс Баэна, Гуйе, Комесанья (Парехо, 73), Ахомаш (Пино, 73), Данджума (Айосе Перес, 65), Пепе (Барри, 65).
- Предупреждения:
- Ромеро (45+2), Алекс Баэна (45+1), Данджума (63), Кармона (81), Байи (84), Парехо (88), Айосе Перес (90+9), Агуме (90+6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Рафинья сегодня был гораздо интереснее и полезнее Нико
а старший Уильямс совсем ни о чём
Основная ветка Ла Лиги - 89 комментов после матча Барсы или Реала
Мда уж