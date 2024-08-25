Чемпионат Испании. 2-й тур. «Барселона» победила «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол»

2-й тур Ла Лиги начался матчем между «Сельтой» и «Валенсией» (3:1).

Также в пятницу «Севилья» уступила «Вильярреалу» (1:2).

В субботу «Барселона» дома одолела «Атлетик» (2:1), а «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Эспаньол» (1:0).

В воскресенье «Реал» будет противостоять «Вальядолиду», «Атлетико» дома сыграет с «Жироной».

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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