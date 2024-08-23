Мешков, Иванов и Черданцев на матче «Зенита» и «Спартака», презентация Кузнецова в СКА, странности с колумбийскими баскетболистами, победа России в ресторанном спорте и другие новости

1. Виталий Мешков обслужит матч «Зенит» – «Спартак» в 6-м туре Мир РПЛ (Сергей Иванов – на ВАР), Карасев будет работать на игре «Динамо» и «Краснодара». Игру петербуржцев и красно-белых прокомментируют Черданцев и Богданов, а покажут ее с 25 камер и с элементами дополненной реальности.

2. В плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций хватало сюжетов. Чалов не забил пенальти на 93-й минуте матча с «Шэмрок Роверс», но поучаствовал в двух голах ПАОК. Де Хеа пропустил 3 гола в дебютном матче за «Фиорентину» – от «Академии Пушкаша». Игроки «Кривбасса» не пожали руки судьям перед матчем с «Бетисом»: главный арбитр Кардешлер обслуживал игру сборной России в марте.

«Челси» обыграл «Серветт» благодаря голам Мадуэке и Нкунку (2:0). Все результаты дня в Лиге Европы можно найти здесь, в Лиге конференций – тут.

3. СКА шумно презентовал Кузнецова. Евгений прокричал «Раз, два, СКА!», под своды Ледового дворца подняли баннер Кубка Стэнли и других трофеев нападающего. Ротенберг сравнил событие с презентацией Мбаппе в «Реале», а Кузнецова назвал «одним из лучших игроков в мире, в истории российского хоккея».

4. Федерация баскетбола Колумбии отрицает, что посылала сборную в Россию (ту, что проиграла пермской «Парме» со счетом 53:155). Андрей Кириленко заявил, что все контакты были установлены с легитимным президентом федерации. Вскоре появилось письмо, якобы подтверждающее участие сборной Колумбии в Фонбет Кубке Дружбы. Но матч сборной России с колумбийцами все же отменили.

Тем временем Венесуэла разгромила Колумбию с разницей в 51 очко во второй день турнира, а сборная России победила «Парму».

5. РПЛ и Красный Крест запустили акцию «Поможем вместе». Лига перечислила 10 млн рублей жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, болельщики смогут перевести деньги по QR-коду.

6. Тибо Куртуа объявил, что не будет играть в сборной Бельгии при Доменико Тедеско: «Мое недоверие к Доменико не способствовало бы нужной атмосфере. Болезненное, но логичное решение».

7. Роналду получил золотую кнопку ютуба за 1 млн подписчиков. За сутки на канал Криштиану подписались 22 млн человек. В футболе у португальца тоже все хорошо: Роналду забил в 1-м туре саудовской лиги, еще один гол отменили из-за офсайда. У Криштиану 61 гол в 67 матчах за «Аль-Наср».

8. Трансферные новости. «МЮ» предложили подписать Чилуэлла, «Челси» купил защитника за 45 млн фунтов в 2020-м. «Арсенал» и «Сосьедад» договорились о трансфере Мерино за 33,5+5 млн евро. Канселу близок к переходу в «Аль-Хилаль» за 40 млн евро, контракт на 3 года и 70 млн.

9. Сборная России по ресторанному спорту выиграла международный чемпионат в Сеуле.

10. «БроукБойз» вылетели из Фонбет Кубка России, проиграв «Химику» из Дзержинска во 2-м раунде. Из трех медийных клубов в третий раунд прошел только «Амкал».

11. Представлена сетка мужского US Open-2024. Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем.

12. Борцов Жамалова и Дудаева наградили в России за медали Олимпиады-2024. Они представляли на Играх Узбекистан и Албанию.

13. Россия и Китай выступили против политизации спорта.

14. Пелагея потребовала от Телегина деньги за обслуживание дома. Общий долг форварда вырос до 65 млн рублей.

15. Глава Коми Владимир Уйба две минуты пытался забросить мяч в корзину во время визита в школу.

16. Фанат «Палмейраса» показал пенис и средний палец болельщице «Ботафого» во время матча. Она написала заявление в полицию.

Цитаты дня.

Бредина о зарплатах в мужском и женском хоккее: «Обидно. Выполняете работу, только одним платят на миллион больше, а другим – меньше»

«Когда надо купить стиральную машину, для «ПСЖ» она стоит не 4 евро, а 400. Но работать она будет как машинка за 4 евро». Энрике о трудностях на трансферном рынке

Александр Пашков: «В советские годы хоккей был спортом номер один. КХЛ далеко позади футбола, задвинувшего нашу игру на второй план – результат слепого копирования НХЛ»

Дмитрий Васильев: «Российский флаг будет возвышаться на всех международных соревнованиях точно так же, как солнце встает по утрам. Это неизбежный факт»

Ротенберг о Кузнецове в СКА: «У детишек будет стимул не смотреть ночью американский хоккей. Спите! Смотрите на Евгения! Он играет лучше, 100%»