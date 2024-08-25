Бундеслига стартовала! «Бавария» в гостях у «Вольфсбурга», «Санкт-Паули» принимает «Хайденхайм»

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«Байер» победил «Боруссию» Менхенгладбах (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.

 В субботу «Лейпциг» обыграл «Бохум» (1:0), «Боруссия» Дортмунд справилась с «Айнтрахтом» (2:0). 

В воскресенье «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде. 

Чемпионат Германии

1-й тур

Вольфсбург – Бавария 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 августа, 16:30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Мусиала, 1:1 – 47, пенальти Маер, 2:1 – 55 Маер.
ВольфсбургГрабара, Каминьски, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг, Арнольд, Тиагу Томаш, Маер, Баку, Виммер.
БаварияНойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Боэ, Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.
Предупреждения:
Кейн (31), Боэ (46).

 

Санкт-Паули – Хайденхайм
Дата проведения
25 августа, 18:30, «Миллернтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Санкт-ПаулиВасиль, Метс, Валь, Смит, Ритцка, Треу, Меткалф, Ирвайн, Вагнер, Гилавоги, Эггештайн.
ХайденхаймМюллер, Ференбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлоуни, Шеппнер, Бек, Ваннер, Сиенза, Бройниг.

 

Боруссия М – Байер 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
23 августа, 21:30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Джака, 0:2 – 38 Виртц, 1:2 – 59 Эльведи, 2:2 – 85 Кляйндинст, 2:3 – 90+11 Виртц.
Боруссия МОмлин, Нетц (Кьяродиа, 90+5), Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль, Райтц (Зандер, 71), Штегер, Онора (Лайнер, 90+5), Плеа (Чванчара, 71), Кляйндинст (Нгуму, 90+6).
БайерГрадецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Хофманн (Терье, 65), Гримальдо, Фримпонг, Андрих (Алеиш Гарсия, 82), Джака, Бонифасе (Адли, 82).
Предупреждение:
Лайнер (90+13).

 

РБ Лейпциг – Бохум 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 16:30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 59 Нуса.
РБ ЛейпцигГулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Симакан (Хенрихс, 55), Кампль, Зайвальд (Нуса, 55), Симонс, Айдара (Клостерманн, 75), Шешко (Поульсен, 75), Опенда (Баумгартнер, 86).
БохумДревес, Виттек, Медич (Эрманн, 86), Пасслак, Машович, Сиссоко, Дашнер (Боаду, 63), Беро, Лосилла (Панневиг, 71), Брошински (Бамба, 86), Хофманн (Бальде, 71).
Предупреждения:
Беро (15), Виттек (23), Симонс (35), Сиссоко (81).
Удаление:
Орбан (85).

 

Хоффенхайм – Хольштайн Киль 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
24 августа, 16:30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 6, пенальти Крамарич, 2:0 – 37 Крамарич, 2:1 – 63 Бернхардссон, 3:1 – 87 Крамарич, 3:2 – 89 Матино.
ХоффенхаймБауманн, Акпогума, Штах, Дрекслер, Крамарич (Морстедт, 90), Кадержабек, Прасс (Нсоки, 89), Гриллич (Гайгер, 69), Премель, Бюльтер (Бруун Ларсен, 69), Гложек (Бериша, 59).
Хольштайн КильВайнер, Коменда (Порат, 46), Эррас, Ивежич, Матино, Пухач (Келати, 46), Беккер, Кнудсен (Ремберг, 79), Холтби (Шульц, 82), Пихлер (Арп, 54), Бернхардссон.
Предупреждения:
Вайнер (5), Гложек (14), Келати (81), Морстедт (90+3).
Удаление:
Келати (82).

 

Фрайбург – Штутгарт 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
24 августа, 16:30, «Europa-Park Stadion»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Демирович, 1:1 – 26 Кюблер, 2:1 – 54 Доан, 3:1 – 61 Кюблер.
ФрайбургМюллер, Гюнтер, Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 82), Остерхаге, Эггештайн (Гинтер, 73), Грифо (Муслия, 82), Рель (Хелер, 63), Доан (Шаллаи, 73), Адаму.
ШтутгартНюбель, Шабо, Штенцель (Чейз, 65), Крэтциг (Миттельштедт, 57), Штиллер, Каразор (Диль, 65), Мийо, Фюрих (Вольтемаде, 81), Ундав (Ридер, 65), Левелинг, Демирович.
Предупреждения:
Адаму (41), Линхарт (56), Миттельштедт (64).

 

Аугсбург – Вердер 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
24 августа, 16:30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Агу, 1:1 – 16 Реджбечай, 2:1 – 35 Эссенде, 2:2 – 58 Нджинма.
АугсбургЛабрович, Яннулис (Вольф, 79), Шлоттербек, Гауэлеу, Педерсен, Брайтхаупт (Дорш, 59), Энгельс (Мунье, 80), Майер (Йенсен, 59), Реджбечай, Титц (Бауэр, 66), Эссенде.
ВердерЦеттерер, Велькович, Фридль, Штарк (Юнг, 46), Агу, Вайзер, Стаге, Линен (Альверо, 90+4), Шмид (Битенкур, 88), Дукш (Грюлль, 81), Топп (Нджинма, 46).
Предупреждения:
Энгельс (55), Грюлль (90+5), Гауэлеу (90+3), Эссенде (90+3).

 

Майнц – Унион Берлин 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
24 августа, 16:30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53 Амири, 1:1 – 74 Бенеш.
МайнцЦентнер, Ханче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 31), Кор, Ли Чжэ Сон, Онисиво (Зиб, 76), Мвене, Амири, Сано (Вайпер, 85), Каси (Небель, 85), Буркардт.
Унион БерлинРеннов, Диогу Лейте, Фогт (Кверфельд, 83), Дуки, Холлербах (Скарке, 72), Тузар (Вертессен, 65), Гозенс, Шефер (Бенеш, 72), Триммель (Хаберер, 72), Хедира, Сьебатшо.
Предупреждения:
Кор (7), Тузар (45+3), Дуки (52), Гозенс (90+8).

 

Боруссия Д – Айнтрахт Ф 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 августа, 19:30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 72 Гиттенс, 2:0 – 90+3 Гиттенс.
Боруссия ДКобель, Шлоттербек, Зюле, Антон, Брандт (Бенсебайни, 85), Забитцер (Нмеча, 81), Рюэрсон, Гросс, Джан (Рейна, 81), Мален (Байер, 59), Адейеми (Гиттенс, 59).
Айнтрахт ФТрапп, Теате (Нкунку, 69), Кох, Тута, Кристенсен, Ларссон, Схири, Шаиби (Узун, 76), Мармуш (Матанович, 69), Гетце (Хейлунд, 76), Экитик (Кнауфф, 77).
Предупреждение:
Схири (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

129 комментариев
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Всех любителей немецкого футбола с началом сезона. Любимая лига вернулась
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+27
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
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Лучший чемпионат начинается!)
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+13
Вот так матч открытия сезона! Шесть голов, из которых один не засчитали, постоянные пробежки рефери к видеоэкрану, 113 минут игры, и гол после добивания мяча после одиннадцатиметрового на 101-й минуте. Сценарий матча-открытия в Бундеслиге определено удался.
+13
0
+13
Всех камрадов с праздником🥳 очень интересный сезон ожидается, обновленная Бавария с молодым тренером постарается вернуться на вершину, Байер попытается отстоять позиции, Штутгарт как показал Суперкубок, вполне готов побороться с любым соперником. Ну и шмели конечно всегда в деле)
+11
-1
+10
Ответ Михо
Всех камрадов с праздником🥳 очень интересный сезон ожидается, обновленная Бавария с молодым тренером постарается вернуться на вершину, Байер попытается отстоять позиции, Штутгарт как показал Суперкубок, вполне готов побороться с любым соперником. Ну и шмели конечно всегда в деле)
Не забывайте Лейпциг и как обычно в Германии одна командеха точно стрельнет
+6
0
+6
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Айтрахт и Бавария улыбнулись
+6
0
+6
С удовольствием посмотрю как нейтральный болельщик. Полные трибуны, активные фанаты и нет явного фаворита. Супер!
+5
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Предвкушение шикарного и очень конкурентного сезона. Присутствует определенная тревога по поводу общего состояния дел в Баварии, но и это тоже должно дополнительно стимулировать конкурентов. Лично для меня это лучше, чем когда большой разрыв между Баварией и остальными сохранялся или даже увеличивался. Желаю всем игрокам минимума травм.
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Бундеслига с началом нового сезона, поклонники футбола уже заждались.
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За Боруссию Дортмунд 🙏🙏🙏
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Ответ Крушение баварского драндулета
Дерби хозяев баварии 💪
Бавария и БД хозяева птж
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Ответ Крушение баварского драндулета
ПСЖ обоих выносил из ЛЧ.
Выносил 😂😂😂с Баварией отскочили смотри статистику матча
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За Штутгарт💪
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Почему у спортса матч дня некому не нужный псж вместо зарубы гладбах байер?
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Ответ Крушение баварского драндулета
ПСЖ обоих выносил из ЛЧ.
И в общем сколько кубков лиги чемпионов у птж??
+4
-1
+3
Этот сезон Бундеслиги будет самым зрелищным!!!
+3
0
+3
Ответ Твой друг из прошлого
Судьи вытянули леверкузен накинув 10 минут из ниоткуда и еще и левую пенку подарив на 100 минуте матча. Так конечно можно опять чемпионом стать) в лч правда будут дырявить все кому не лень
Игрок Байера был первый на мяче и получил удар/наступ, чистейший пенальти.
Про время - там болельщики Боруссии очень сильно надымили, что останавливали матч.

Ты это, соберись :)
+4
-1
+3
Фаны Боруссии уникумы. Их команда проигрывает, а они пиротехникой задымили, сбивая темп игры и настрой Боруссии после перерыва.
+4
-1
+3
Гиттенс красиво разобрался
+3
0
+3
Бундеслига отлично вернулась! Камбэк Гладбаха с 0:2 и вырванная победа Байера в классическое добалвенное для себя время.
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Гладбах 💪
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Кляйндинст топовый форвард по меркам Германии. Точно не хуже Фюлькруга. В прошлом году Хайденхайм тащил знатно. Гладбах отлично усилился
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Спасибо командам за этот матч.Они показали каким должен быть истинный футбол!
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Такое себе…очень сомнительный пенальти,примерно такой же эпизод в первой тайме был и даже вар не смотрел эпизод + спорный отменённый гол Гладбах…ну очень на тоненького

С такой защитой в ЛЧ будет досвидос
+5
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Ого! Крмарич 3ку в 34 туре Баварии оформил, отдохнул в межсезонье и у 1 туре опять хет-трик 💪🏻
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Жалко не было матча Реал-Байер. Вместо этого увидели потуги Аталанты
+2
0
+2
Нихера быдло на трибунах что наделало
+3
-1
+2
Ответ mishakmv96
Пока игра БД не смотрится. Попытка Шахина косплеить Байер не приносят успеха, фланги не работают, остроты практически нет, оборона в любой момент готова привезти.
Где тут увидели косплей Байера?) Схема может быть похожа, но роли кардинально отличаются.

P.s такой схемой пользуется не только Байер.
+2
0
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За Кейна)
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