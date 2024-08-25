Бундеслига стартовала! «Бавария» в гостях у «Вольфсбурга», «Санкт-Паули» принимает «Хайденхайм»
«Байер» победил «Боруссию» Менхенгладбах (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.
В субботу «Лейпциг» обыграл «Бохум» (1:0), «Боруссия» Дортмунд справилась с «Айнтрахтом» (2:0).
В воскресенье «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде.
1-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 16:30, «Фольксваген-Арена»
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Вольфсбург –
Грабара, Каминьски, Цезигер, Борнаув, Фишер, Сванберг, Арнольд, Тиагу Томаш, Маер, Баку, Виммер.
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Бавария –
Нойер, Дэвис, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Боэ, Павлович, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.
- Дата проведения
- 25 августа, 18:30, «Миллернтор»
- Дата проведения
- 23 августа, 21:30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 0:1 – 12 Джака, 0:2 – 38 Виртц, 1:2 – 59 Эльведи, 2:2 – 85 Кляйндинст, 2:3 – 90+11 Виртц.
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Боруссия М –
Омлин, Нетц (Кьяродиа, 90+5), Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль, Райтц (Зандер, 71), Штегер, Онора (Лайнер, 90+5), Плеа (Чванчара, 71), Кляйндинст (Нгуму, 90+6).
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Байер –
Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Хофманн (Терье, 65), Гримальдо, Фримпонг, Андрих (Алеиш Гарсия, 82), Джака, Бонифасе (Адли, 82).
- Предупреждение:
- Лайнер (90+13).
- Дата проведения
- 24 августа, 16:30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Гол:
- 1:0 – 59 Нуса.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Симакан (Хенрихс, 55), Кампль, Зайвальд (Нуса, 55), Симонс, Айдара (Клостерманн, 75), Шешко (Поульсен, 75), Опенда (Баумгартнер, 86).
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Бохум –
Древес, Виттек, Медич (Эрманн, 86), Пасслак, Машович, Сиссоко, Дашнер (Боаду, 63), Беро, Лосилла (Панневиг, 71), Брошински (Бамба, 86), Хофманн (Бальде, 71).
- Удаление:
- Орбан (85).
- Дата проведения
- 24 августа, 16:30, «ПреЗеро-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 6, пенальти Крамарич, 2:0 – 37 Крамарич, 2:1 – 63 Бернхардссон, 3:1 – 87 Крамарич, 3:2 – 89 Матино.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Акпогума, Штах, Дрекслер, Крамарич (Морстедт, 90), Кадержабек, Прасс (Нсоки, 89), Гриллич (Гайгер, 69), Премель, Бюльтер (Бруун Ларсен, 69), Гложек (Бериша, 59).
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Хольштайн Киль –
Вайнер, Коменда (Порат, 46), Эррас, Ивежич, Матино, Пухач (Келати, 46), Беккер, Кнудсен (Ремберг, 79), Холтби (Шульц, 82), Пихлер (Арп, 54), Бернхардссон.
- Удаление:
- Келати (82).
- Дата проведения
- 24 августа, 16:30, «Europa-Park Stadion»
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Фрайбург –
Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 82), Остерхаге, Эггештайн (Гинтер, 73), Грифо (Муслия, 82), Рель (Хелер, 63), Доан (Шаллаи, 73), Адаму.
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Штутгарт –
Нюбель, Шабо, Штенцель (Чейз, 65), Крэтциг (Миттельштедт, 57), Штиллер, Каразор (Диль, 65), Мийо, Фюрих (Вольтемаде, 81), Ундав (Ридер, 65), Левелинг, Демирович.
- Предупреждения:
- Адаму (41), Линхарт (56), Миттельштедт (64).
- Дата проведения
- 24 августа, 16:30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Лабрович, Яннулис (Вольф, 79), Шлоттербек, Гауэлеу, Педерсен, Брайтхаупт (Дорш, 59), Энгельс (Мунье, 80), Майер (Йенсен, 59), Реджбечай, Титц (Бауэр, 66), Эссенде.
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Вердер –
Цеттерер, Велькович, Фридль, Штарк (Юнг, 46), Агу, Вайзер, Стаге, Линен (Альверо, 90+4), Шмид (Битенкур, 88), Дукш (Грюлль, 81), Топп (Нджинма, 46).
- Дата проведения
- 24 августа, 16:30, «Мева Арена»
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Майнц –
Центнер, Ханче-Ольсен, Ляйтш (Белль, 31), Кор, Ли Чжэ Сон, Онисиво (Зиб, 76), Мвене, Амири, Сано (Вайпер, 85), Каси (Небель, 85), Буркардт.
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Унион Берлин –
Реннов, Диогу Лейте, Фогт (Кверфельд, 83), Дуки, Холлербах (Скарке, 72), Тузар (Вертессен, 65), Гозенс, Шефер (Бенеш, 72), Триммель (Хаберер, 72), Хедира, Сьебатшо.
- Дата проведения
- 24 августа, 19:30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Шлоттербек, Зюле, Антон, Брандт (Бенсебайни, 85), Забитцер (Нмеча, 81), Рюэрсон, Гросс, Джан (Рейна, 81), Мален (Байер, 59), Адейеми (Гиттенс, 59).
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Теате (Нкунку, 69), Кох, Тута, Кристенсен, Ларссон, Схири, Шаиби (Узун, 76), Мармуш (Матанович, 69), Гетце (Хейлунд, 76), Экитик (Кнауфф, 77).
- Предупреждение:
- Схири (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Про время - там болельщики Боруссии очень сильно надымили, что останавливали матч.
Ты это, соберись :)
С такой защитой в ЛЧ будет досвидос
P.s такой схемой пользуется не только Байер.