Бундеслига стартовала! «Бавария» в гостях у «Вольфсбурга», «Санкт-Паули» принимает «Хайденхайм»

«Байер» победил «Боруссию» Менхенгладбах (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.

В субботу « » обыграл « » (1:0), « » Дортмунд справилась с « » (2:0).

В воскресенье «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде.

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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