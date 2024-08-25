Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» в матче с «Гэлакси». Он вышел на замену на 61-й минуте и нанес 1 удар – в перекладину
Алексей Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» и попал в перекладину.
Полузащитник «Атланты Юнайтед» впервые сыграл за новую команду.
Он вышел на замену на 61-й минуте матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).
На счету россиянина 1 удар по воротам (мяч попал в перекладину) и 12 передач с показателем точности 85,7%.
Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину