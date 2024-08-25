Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» в матче с «Гэлакси». Он вышел на замену на 61-й минуте и нанес 1 удар – в перекладину

Алексей Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» и попал в перекладину.

Полузащитник « » впервые сыграл за новую команду.

Он вышел на замену на 61-й минуте матча регулярного чемпионата против « » (0:2).

На счету россиянина 1 удар по воротам (мяч попал в перекладину) и 12 передач с показателем точности 85,7%.

Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину

Миранчук станет звездой МЛС? Как вообще играет «Атланта»?