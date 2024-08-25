Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» в матче с «Гэлакси». Он вышел на замену на 61-й минуте и нанес 1 удар – в перекладину

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Алексей Миранчук дебютировал в МЛС за «Атланту» и попал в перекладину.

Полузащитник «Атланты Юнайтед» впервые сыграл за новую команду.

Он вышел на замену на 61-й минуте матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). 

На счету россиянина 1 удар по воротам (мяч попал в перекладину) и 12 передач с показателем точности 85,7%. 

Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину

Миранчук станет звездой МЛС? Как вообще играет «Атланта»?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Миранчук дебютировал в МЛС за "Атланту" в матче с "Гэлакси". Он вышел на замену на 61-й минуте и нанёс 1 удар - в перекладину, а лучше бы в мяч".
+14
-3
+11
Неплохо для начала.
+6
-4
+2
И сломал перекалдину
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий