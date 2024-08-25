Чемпионат Франции. «Марсель» поделил очки с «Реймсом», «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой»
2-й тур Лиги 1 открылся матчем между «ПСЖ» и «Монпелье» (6:0).
В субботу «Монако» Головина победил «Лион» (2:0), а «Гавр» Кузяева разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).
В воскресенье «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).
2-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 16:00, «Болларт-Делелис»
- Голы:
- 1:0 – 19 Чавес, 2:0 – 45, автогол Ле Кардиналь.
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Ланс –
Самба, Медина, Данзо, Гради (Хусанов, 75), Зарури (Фюльжени, 66), Чавес (Мачадо, 75), Агиляр, Диуф (Франковски, 90), Томассон, Лабо-Ласкари (Сатриано, 75), Сотока.
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Брест –
Бизот, Амави (Зогбе, 90), Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Мартен (Сима, 64), Камара, Февр (Перейра Лаже, 79), Дель Кастийо, Ажорк (Ле Дуарон, 79).
- Предупреждения:
- Лабо-Ласкари (17), Амави (25), Маньетти (67), Февр (67), Хусанов (83).
- Удаление:
- Мачадо (88).
- Дата проведения
- 25 августа, 18:00, «Стад ля Божуар»
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Нант –
Лафон, Дюверн, Зезе, Кастеллетто, Амьян, Дуглас, Чиривелья (Гирасси, 88), Лепенан, Томас (Коко, 78), Саймон (Мохамед, 78), Аблин (Кадевере, 77).
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Осер –
Леон, Хувер (Дануа, 86), Ошо, Жубал, Жоли, Равелосон, Овусу (Вьядер, 86), Синайоко, Онаиву, Перрен (Айе, 75), Бэйр (Кулибали, 58).
- Удаление:
- Онаиву (54).
- Дата проведения
- 25 августа, 18:00, «Ля Мено»
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Страсбур –
Юнссон, Силла, Соу, Дуэ, Диарра (Нанаси, 80), Уайли (Сеная, 80), Дукуре (Мванга, 70), Сантос, Баква, Эмега (Мара, 66), Диегу Морейра (Лемарешаль, 66).
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Ренн –
Манданда, Сейду (Калимуэндо, 58), Ву, Эстигор, Ассиньон (Хатебур, 58), Трюффер, Матусива, Камара, Гренбек (Джеймс, 72), Гуири (Мейстер, 72), Блас.
- Дата проведения
- 25 августа, 18:00, «Альянц Ривьера»
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Ницца –
Булка, Данте, Бомбито, Менди (Ндайшиме, 90), Бар (Лотомба, 83), Клосс, Ндомбеле (Буанани, 78), Росарио, Будауи, Гессан, Чо (Браими, 78).
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Тулуза –
Рест, Маккензи (Суасо, 65), Николайсен, Крессуэлл, Гбоо, Абухляль, Каманси, Деннум (Сидибе, 88), Кассерес, Сьерро (Шмидт, 78), Магри (Бабика, 65).
- Дата проведения
- 25 августа, 21:45, «Стадион Велодром»
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Марсель –
Рульи, Брассье, Балерди, Мурильо, Мерлен, Хейбьерг, Кондогбиа, Харит (Карбони, 78), Луис Энрике, Гринвуд, Ваи (Роу, 67).
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Реймс –
Диуф, Акьеме, Агбаду, Окуму, Сангюи, Фофана (Аделин, 65), Атангана Эдоа, Мунеци, Накамура (Кипре, 88), Диаките (Салама, 66), Ито (Диакон, 90+2).
- Дата проведения
- 23 августа, 21:45, «Парк-де-Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 4 Барколя, 2:0 – 24 Асенсио, 3:0 – 53 Барколя, 4:0 – 58 Хакими, 5:0 – 60 Заир-Эмери, 6:0 – 82 Ли Кан Ин.
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ПСЖ –
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери (Мбайе, 78), Барколя (Дуэ, 61), Асенсио (Коло-Муани, 62), Дембеле (Ли Кан Ин, 62).
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Монпелье –
Лекомт, Сако, Тшато, Саньян, Куяте, Омерагич, Саванье (Барес, 83), Шотар, Ферри (Иссуфу, 68), Хазри (Адамс, 67), Норден (Аль-Тамари, 68).
- Дата проведения
- 24 августа, 18:00, «Групама Стэдиум»
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Лион –
Лукас Перри, Абнер (Матич, 73), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Какре (Толиссо, 80), Мэйтленд-Найлз, Фофана (Балде, 73), Бенрахма (Диавара, 80), Нуама (Микаутадзе, 17), Ляказетт.
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Монако –
Кен, Якобс, Салису, Керер, Вандерсон (Тезе, 64), Закария (Магасса, 86), Камара, Бен-Сегир (Уаттара, 77), Минамино (Синго, 86), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 64).
- Удаление:
- Камара (90+7).
- Дата проведения
- 24 августа, 20:00, «Пьер Моруа»
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Лилль –
Шевалье, Алессандро, Диаките, Манди, Сахрауи (Буадди, 90), Мбаппе (Кабелла, 67), Гудмундссон, Харальдссон (Мукау, 77), Андре, Менье (Сантуш, 78), Дэвид (Байо, 89).
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Анжер –
Фофана, Экоми (Ньян, 85), Аркю, Лефор, Унтонджи, Бамба (Биэнла, 78), Ульд-Халед (Эль-Мелали, 46), Белькдим, Капель (Ферхат, 68), Абделли, Шериф (Леполь, 78).
- Предупреждения:
- Ульд-Халед (43), Мбаппе (45+1), Эль-Мелали (63).
- Дата проведения
- 24 августа, 22:00, «Жоффруа-Гишар»
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Сент-Этьен –
Ларсоннер, Масон, Абдельхамид, Батубинсика, Нзузи (Аппиа, 46), Тардье (Боаки, 62), Кафаро, Амугу, Олд (Эки, 85), Давиташвили (Мутон, 62), Сиссоко (Ваджи, 78).
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Гавр –
Дема, Зуауи (Сальмье, 75), Него, Льорис, Кенку, Санганте (Сабби, 69), Таргаллин (Сумаре, 69), Туре, Кешта (Грансир, 85), Жужу, Казимир (Ндиайе, 68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дуров!!!