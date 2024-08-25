Чемпионат Франции. «Марсель» поделил очки с «Реймсом», «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой»

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2-й тур Лиги 1 открылся матчем между «ПСЖ» и «Монпелье» (6:0).

В субботу «Монако» Головина победил «Лион» (2:0), а «Гавр» Кузяева разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).

В воскресенье «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).

Чемпионат Франции

2-й тур

Ланс – Брест 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
25 августа, 16:00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Чавес, 2:0 – 45, автогол Ле Кардиналь.
ЛансСамба, Медина, Данзо, Гради (Хусанов, 75), Зарури (Фюльжени, 66), Чавес (Мачадо, 75), Агиляр, Диуф (Франковски, 90), Томассон, Лабо-Ласкари (Сатриано, 75), Сотока.
БрестБизот, Амави (Зогбе, 90), Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Маньетти, Мартен (Сима, 64), Камара, Февр (Перейра Лаже, 79), Дель Кастийо, Ажорк (Ле Дуарон, 79).
Предупреждения:
Лабо-Ласкари (17), Амави (25), Маньетти (67), Февр (67), Хусанов (83).
Удаление:
Мачадо (88).

 

Нант – Осер 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 августа, 18:00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Саймон, 2:0 – 90+6 Гирасси.
НантЛафон, Дюверн, Зезе, Кастеллетто, Амьян, Дуглас, Чиривелья (Гирасси, 88), Лепенан, Томас (Коко, 78), Саймон (Мохамед, 78), Аблин (Кадевере, 77).
ОсерЛеон, Хувер (Дануа, 86), Ошо, Жубал, Жоли, Равелосон, Овусу (Вьядер, 86), Синайоко, Онаиву, Перрен (Айе, 75), Бэйр (Кулибали, 58).
Предупреждения:
Равелосон (20), Зезе (63), Дуглас (79).
Удаление:
Онаиву (54).

 

Страсбур – Ренн 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
25 августа, 18:00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Сантос, 2:0 – 48 Эмега, 2:1 – 57 Блас, 3:1 – 87, автогол Ву.
СтрасбурЮнссон, Силла, Соу, Дуэ, Диарра (Нанаси, 80), Уайли (Сеная, 80), Дукуре (Мванга, 70), Сантос, Баква, Эмега (Мара, 66), Диегу Морейра (Лемарешаль, 66).
РеннМанданда, Сейду (Калимуэндо, 58), Ву, Эстигор, Ассиньон (Хатебур, 58), Трюффер, Матусива, Камара, Гренбек (Джеймс, 72), Гуири (Мейстер, 72), Блас.
Предупреждения:
Ву (19), Сейду (40), Диегу Морейра (55), Мара (89), Эстигор (89), Джеймс (90).

 

Ницца – Тулуза 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
25 августа, 18:00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53 Клосс, 1:1 – 73 Бабика.
НиццаБулка, Данте, Бомбито, Менди (Ндайшиме, 90), Бар (Лотомба, 83), Клосс, Ндомбеле (Буанани, 78), Росарио, Будауи, Гессан, Чо (Браими, 78).
ТулузаРест, Маккензи (Суасо, 65), Николайсен, Крессуэлл, Гбоо, Абухляль, Каманси, Деннум (Сидибе, 88), Кассерес, Сьерро (Шмидт, 78), Магри (Бабика, 65).
Предупреждения:
Бар (45+1), Росарио (50), Маккензи (54), Данте (56), Деннум (61), Менди (82).

 

Марсель – Реймс 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
25 августа, 21:45, «Стадион Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Харит, 1:1 – 51 Акьеме, 1:2 – 55 Фофана, 2:2 – 71 Гринвуд.
МарсельРульи, Брассье, Балерди, Мурильо, Мерлен, Хейбьерг, Кондогбиа, Харит (Карбони, 78), Луис Энрике, Гринвуд, Ваи (Роу, 67).
РеймсДиуф, Акьеме, Агбаду, Окуму, Сангюи, Фофана (Аделин, 65), Атангана Эдоа, Мунеци, Накамура (Кипре, 88), Диаките (Салама, 66), Ито (Диакон, 90+2).
Предупреждения:
Диаките (66), Де Дзерби (75), Мерлен (80).

 

ПСЖ – Монпелье 6:0 (2:0, 4:0)
Дата проведения
23 августа, 21:45, «Парк-де-Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Барколя, 2:0 – 24 Асенсио, 3:0 – 53 Барколя, 4:0 – 58 Хакими, 5:0 – 60 Заир-Эмери, 6:0 – 82 Ли Кан Ин.
ПСЖДоннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери (Мбайе, 78), Барколя (Дуэ, 61), Асенсио (Коло-Муани, 62), Дембеле (Ли Кан Ин, 62).
МонпельеЛекомт, Сако, Тшато, Саньян, Куяте, Омерагич, Саванье (Барес, 83), Шотар, Ферри (Иссуфу, 68), Хазри (Адамс, 67), Норден (Аль-Тамари, 68).
Предупреждения:
Сако (33), Шотар (45+1), Куяте (50), Дембеле (55), Хазри (57).

 

Лион – Монако 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
24 августа, 18:00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 65 Бен-Сегир, 0:2 – 80 Камара.
ЛионЛукас Перри, Абнер (Матич, 73), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Какре (Толиссо, 80), Мэйтленд-Найлз, Фофана (Балде, 73), Бенрахма (Диавара, 80), Нуама (Микаутадзе, 17), Ляказетт.
МонакоКен, Якобс, Салису, Керер, Вандерсон (Тезе, 64), Закария (Магасса, 86), Камара, Бен-Сегир (Уаттара, 77), Минамино (Синго, 86), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 64).
Предупреждения:
Салису (44), Мата (90+6), Камара (90+4), Толиссо (90).
Удаление:
Камара (90+7).

 

Лилль – Анжер 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 20:00, «Пьер Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Менье, 2:0 – 90+5 Байо.
ЛилльШевалье, Алессандро, Диаките, Манди, Сахрауи (Буадди, 90), Мбаппе (Кабелла, 67), Гудмундссон, Харальдссон (Мукау, 77), Андре, Менье (Сантуш, 78), Дэвид (Байо, 89).
АнжерФофана, Экоми (Ньян, 85), Аркю, Лефор, Унтонджи, Бамба (Биэнла, 78), Ульд-Халед (Эль-Мелали, 46), Белькдим, Капель (Ферхат, 68), Абделли, Шериф (Леполь, 78).
Предупреждения:
Ульд-Халед (43), Мбаппе (45+1), Эль-Мелали (63).

 

Сент-Этьен – Гавр 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
24 августа, 22:00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57, пенальти Туре, 0:2 – 67 Санганте.
Сент-ЭтьенЛарсоннер, Масон, Абдельхамид, Батубинсика, Нзузи (Аппиа, 46), Тардье (Боаки, 62), Кафаро, Амугу, Олд (Эки, 85), Давиташвили (Мутон, 62), Сиссоко (Ваджи, 78).
ГаврДема, Зуауи (Сальмье, 75), Него, Льорис, Кенку, Санганте (Сабби, 69), Таргаллин (Сумаре, 69), Туре, Кешта (Грансир, 85), Жужу, Казимир (Ндиайе, 68).
Предупреждения:
Нзузи (33), Санганте (40), Кафаро (40), Казимир (42), Ларсоннер (58), Ндиайе (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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57 комментариев
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Ответ Олег Попов
Страсбур Мостового, Ред Стар Бубнова, Тулуза Хидиятуллина, ПСЖ Семака, Сент Этьен Панова
Марсель Сычёва, Бордо Смертина
+12
0
+12
Страсбур Мостового, Ред Стар Бубнова, Тулуза Хидиятуллина, ПСЖ Семака, Сент Этьен Панова
+9
0
+9
Барколя стирает оборону в порошок. Уже трёшку мог класть.
+6
0
+6
Ответ che kaif
Баркола полностью заменит Мбаппе а вот что будет с Килианом в сливочном мешке большой вопрос
Через год будет проситься обратно))
+6
-2
+4
Дуэ с первых касаний показывает класс. Думаю забьёт сегодня.
+4
0
+4
Заир обвёл в очко и забил.
+4
0
+4
Барколя идёт на лучшего бомбардира.
+5
-1
+4
Барколя Барколя💪🇨🇵даешь хет трик
+4
0
+4
Монпелье включил костоломство.
+4
0
+4
Доннарумма супер сейв после срезки от своего.
+4
0
+4
Четвёртый ассист Невеша 💪
+4
0
+4
Барколя самый опасный вингер на данный момент.
+5
-1
+4
Жоау Невеш говорили за что такие деньги. Первые полчаса в футболке Парижа уже три ассиста.
+5
-1
+4
Ответ fussballer
Марсель Сычёва, Бордо Смертина
Нанси Заварова
+3
0
+3
Ох и плюху положил кореец.
+3
0
+3
С подач Мендеша забивают третий матч подряд.
+3
0
+3
Ждем дебюта Дуэ молодое дарование
+3
0
+3
Пенку можно было давать, но обойдёмся и без неё.
+3
0
+3
У ПСЖ была супер атака. Теперь мега перспективная полузащита . Заир-Витинья-Невеш
+2
0
+2
Монако Головина без Головина: от создателей ПСЖ Сафонова
+2
0
+2
Гоооол!
Дуров!!!
+2
0
+2
А чего новостей про Дурова нет?:) В свободной и демократической европке повязали по беспределу:))
+2
0
+2
Да уж. Лион не просто в плачевном положении, они в упадке.
+2
0
+2
Ответ Олег Попов
Страсбур Мостового, Ред Стар Бубнова, Тулуза Хидиятуллина, ПСЖ Семака, Сент Этьен Панова
Макдональдс Лига Первого канала Чемпионат Франции по футболу.
+2
0
+2
Ответ Elkorazon01
В пищеблок лиге ?)
Пищеблок лига это где Байер гегемон.
+3
-2
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
По прошлому и по этому, который они тоже выиграют.
Слово мужика даешь?
+1
0
+1
Ответ che kaif
Ждем дебюта Дуэ молодое дарование
Ждём, очень охота посмотреть на него
+1
0
+1
Кузя вообще не играет(
+1
0
+1
Просто смяли соперника. С победой!!!
+1
0
+1
Руководители и тренер ПСЖ то знают что их клуб, оказывается теперь Сафонова? ))
+1
0
+1
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