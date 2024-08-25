Чемпионат Франции. «Марсель» поделил очки с «Реймсом», «Ницца» сыграла вничью с «Тулузой»

2-й тур Лиги 1 открылся матчем между «ПСЖ» и «Монпелье» (6:0).

В субботу «Монако» Головина победил «Лион» (2:0), а «Гавр» Кузяева разобрался с «Сент-Этьеном» (2:0).

В воскресенье «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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