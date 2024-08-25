Фанаты «Боруссии» поставили картонный танк у стадиона и вывесили баннеры с критикой сделки с оборонным концерном Rheinmetall на игре с «Айнтрахтом»

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия происшествия болельщики Сигнал Идуна Парк Политика Футбол

Фанаты «Боруссии» организовали протест против партнерства с Rheinmetall.

Как и анонсировалось ранее, в начале второго тайма матча с «Айнтрахтом» в Бундеслиге болельщики провели акцию, целью которой было выразить недовольство трехлетним контрактом между клубом и оборонным концерном.

На южной трибуне зрители вывесили баннеры с осуждающими надписями, например – «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?» и «Дерьмовая сделка с Rheinmetall». По дороге к трибуне были размещены плакаты с требованием показать красную карточку производителю военной техники.

Также у стадиона был размещен картонный танк, на котором написали: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером «Боруссии». Сделано для Катара». Там же можно было увидеть человека с картонной головой руководителя Rheinmetall Армина Паппергера.

Фото: waz.de

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11 комментариев
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Молодцы, максимально гнилая тема от клуба. Сегодня вы про розовых пони рассказываете, про инклюзивность всякую, за все хорошее, а завтра заключаете контракт с компанией, поставляющей орудия смерти по всему миру
+14
-6
+8
Чисто с точки зрения логики странно что компания делающая оружие нуждается в рекламе в широких массах? В чем прикол? Дядя Вальтер будет заказывать своё ружье у них? Или это реклама милитаризации в целом?
+8
-1
+7
Слабо, слабо. Даже до бойкота матча не дошли.
+3
-1
+2
Ответ Коразон До
Чисто с точки зрения логики странно что компания делающая оружие нуждается в рекламе в широких массах? В чем прикол? Дядя Вальтер будет заказывать своё ружье у них? Или это реклама милитаризации в целом?
Northrop Grumman пошли ещё дальше и забабахали рекламу стелс бомбардировщика B-21
+2
0
+2
Не понимаю тут выгоды для Реинметалл в подобном сотрудничестве. Реклама в масс-маркете им не нужна,что они снаряды будут по скидке рекламировать? Да ,они производят еще детали для гражданских авто,но это минимальная статья их доходов и в рекламе не нуждается.
Да и для Дортмунда тоже непонятно для чего такой союз,не такие уж там золотые горы,на негативном отношении своих фанов можно куда больше потерять,или прям настолько копеечка нужна?
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Ответ ДядюнТоп
Молодцы, максимально гнилая тема от клуба. Сегодня вы про розовых пони рассказываете, про инклюзивность всякую, за все хорошее, а завтра заключаете контракт с компанией, поставляющей орудия смерти по всему миру
Оружие защищает, а вот как орудие смерти это уже крайность.
+3
-3
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Ответ Vitto
Оружие защищает, а вот как орудие смерти это уже крайность.
Оно защищает, если ты его только своему министерству обороны поставляешь. А у Райнметалла не плохие такие доходы от деятельности, например, на Ближнем Востоке
0
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Ответ ДядюнТоп
Оно защищает, если ты его только своему министерству обороны поставляешь. А у Райнметалла не плохие такие доходы от деятельности, например, на Ближнем Востоке
Оружие защищает своего владельца.
И это хорошо, а то немцы совсем пропали (болельщики БД яркий пример)
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