Фанаты «Боруссии» поставили картонный танк у стадиона и вывесили баннеры с критикой сделки с оборонным концерном Rheinmetall на игре с «Айнтрахтом»
Фанаты «Боруссии» организовали протест против партнерства с Rheinmetall.
Как и анонсировалось ранее, в начале второго тайма матча с «Айнтрахтом» в Бундеслиге болельщики провели акцию, целью которой было выразить недовольство трехлетним контрактом между клубом и оборонным концерном.
На южной трибуне зрители вывесили баннеры с осуждающими надписями, например – «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?» и «Дерьмовая сделка с Rheinmetall». По дороге к трибуне были размещены плакаты с требованием показать красную карточку производителю военной техники.
Также у стадиона был размещен картонный танк, на котором написали: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером «Боруссии». Сделано для Катара». Там же можно было увидеть человека с картонной головой руководителя Rheinmetall Армина Паппергера.
Фото: waz.de
Да и для Дортмунда тоже непонятно для чего такой союз,не такие уж там золотые горы,на негативном отношении своих фанов можно куда больше потерять,или прям настолько копеечка нужна?
И это хорошо, а то немцы совсем пропали (болельщики БД яркий пример)