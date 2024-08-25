Фанаты «Боруссии» поставили картонный танк у стадиона и вывесили баннеры с критикой сделки с оборонным концерном Rheinmetall на игре с «Айнтрахтом»

Фанаты «Боруссии» организовали протест против партнерства с Rheinmetall.

Как и анонсировалось ранее, в начале второго тайма матча с « » в Бундеслиге болельщики провели акцию, целью которой было выразить недовольство трехлетним контрактом между клубом и оборонным концерном.

На южной трибуне зрители вывесили баннеры с осуждающими надписями, например – «20 кровавых миллионов – ни ценностей, ни совести?» и «Дерьмовая сделка с Rheinmetall». По дороге к трибуне были размещены плакаты с требованием показать красную карточку производителю военной техники.

Также у стадиона был размещен картонный танк, на котором написали: «Изготовлено Rheinmetall, гордым партнером « ». Сделано для Катара». Там же можно было увидеть человека с картонной головой руководителя Rheinmetall Армина Паппергера.

Фото: waz.de